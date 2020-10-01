Водитель съехала с дороги и врезалась в дерево
Накануне около восьми часов утра в посёлке Исток в Улан-Удэ произошло ДТП с двумя пострадавшими. 32-летняя водитель автомобиля «Тойота Витц» на улице Покровская не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в дерево.
- В результате ДТП сама водитель и пассажир транспортного средства, 57-летняя женщина, госпитализированы в медицинское учреждение с травмами, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
На месте происшествия находился аварийный комиссар «Кузов Салон», который рассказал, что пострадавшие – мать и дочь.
- В результате столкновения физически пострадали водитель девушка и её мама. Переломы рук, ног, позвоночника. На место ДТП приехала скорая медицинская помощь, - сообщается на странице avarkom_kuzov_salon.
В Улан-Удэ мать и дочь пострадали в ДТП
Происшествия, Фото:
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