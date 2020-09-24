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Поиски пропавшего в Бурятии самолёта Ан-2 прекращены

Поиски пропавшего в Бурятии самолёта Ан-2 прекращены
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте
Родственники пропавших пилотов возмущены, они просят помощи Цыденова и Путина

Поиски самолёта Ан-2 авиакомпании «Феникс» с шестью людьми на борту, пропавшего в Бурятии 19 июля, официально прекращены. Об этом «Байкал-Daily» сообщила жена пропавшего пилота Виталия Мациевского Зинаида. Близких пропавших пилотов решение о прекращении поисков шокировало.

- Официального документа ещё нет, но мне сказали, что уже подписан. Я позвонила начальнику регионального координационного центра поиска и спасания Сибирского авиационно-спасательного центра Виктору Дрегеру, он мне подтвердил, - рассказывает, с трудом сдерживая слёзы, Зинаида.

Родственники не намерены мириться с этим решением. Они будут отправлять на поиски охотников, как и делали это ранее. Обычно на поиски отправляется четыре-пять человек.

- Мы своими силами что-то делаем, а МЧС нас никак не поддерживает. Получается так, что охотники могут ходить, а почему-то подготовленные МЧСовцы не могут, - негодует женщина.

Результаты биллинга не оглашают

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце августа удалось запеленговать телефоны пропавших пилотов, но поиски по этим координатам не принесли результатов.

Зинаида рассказала, что был сделан повторный биллинг, но специалисты назвали его безрезультатным. Родственники просили предоставить им полученные результаты, но им отказали. Хотя зацепиться, было за что, считают близкие: ведь пилоты отправляли голосовые сообщения, а другой телефон фиксировал маршрут.

- Были вопросы по повторному биллингу. Потому что, когда нам первый биллинг дали – детализацию звонков наших ребят – была не полная информация, не все звонки были указаны. В самолёте стоял трекер, по этому номеру запросили детализацию, но там так и не дали. Мой муж Виталий отправлял голосовые сообщения на голосовую почту. Сами мы никак не можем открыть эту почту, это только через следователя. Мы просили, но нам так и не дали. Они голосовую почту так и не проверяли. Это как вообще возможно? - возмущается Зинаида.

- Шесть человек пропали: ни самолёта, ни людей, никого. Ну так же не бывает! Их что НЛО забрало? Это же ни какое-то стихийное бедствие, чтобы без вести пропали. Люди были, самолёт был, - негодует женщина.

«Нужна огласка»

Родственники требуют возобновить поиски. Для этого они хотят обращаться в СМИ и готовы даже на радикальные меры: «Нам что на Красную площадь выйти к Путину?!».

- Мы хотим опять поднять шумиху, в июле же получилось. Искали же, сколько техники тогда нагнали, сколько людей. Но они же искали только в Бурятии, а по биллингу получается, что это Иркутская область. Они говорят, что всё отработано, что всё отлетали. Ну, значит плохо отработали, раз никаких результатов, - делится своей болью жена пропавшего пилота.

По её словам, по данным биллинга самолёт находился не в той стороне, где планировалась обработка лесов от сибирского шелкопряда (пилоты планировали осмотреть район будущих работ). Возможно, борт сошёл с маршрута, по какой причине, пока неизвестно.

Родные просят помощи у главы Бурятии Алексей Цыденова с тем, чтобы он вышел на федеральный уровень, и Москва дала отмашку на возобновление поисков.

За время поисков были осмотрены территории Тункинского, Окинского районов Бурятии, Слюдянского, Черемховского района Иркутской области. 20 августа координационный центр принял решение прекратить поиски в Бурятии, сосредоточившись только на Иркутской области.

За это время не удалось найти каких-либо зацепок, которые могли бы вывести на след. В ход пошло даже предсказание шамана, но оно не сбылось. На Могойские озёра отправили спасательные отряды, но никаких следов падения Ан-2 обнаружено не было.

- Ну, так же не бывает: самолёт был, люди были, а теперь их нет. Где-то же они есть. Мы всё понимаем, что площадь большая, что территория очень огромная, что это тайга, тем более не просто тайга: там и горы, и скалы, и болота, но как-то же нужно искать. Шесть высококвалифицированных пилотов в нашей стране, оказывается, никому не нужны, кроме нас, родственников, - отчаянно просит жена пропавшего пилота.
пропавшие без вести самолеты
 
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