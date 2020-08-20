Поиски в Бурятии не принесли результатов
Поиски самолёта Ан-2 красноярской авиакомпании «Феникс», вылетевшего 19 июля из Бурятии и пропавшего, завтра продолжатся в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-секретарь администрации Тункинского района Дора Хамаганова.
Заместитель начальника республиканского агентства по ГО и ЧС Евгений Радикальцев сообщил, что по решению руководства регионального координационного центра спасения (Новосибирск) поиски самолёта продолжатся с 21 августа на территории Иркутской области.
- Поиски будут с воздуха и наземными группами, на территориях, входящих в зону ответственности Главного управления МЧС России по Иркутской области, - написала Дора Хамаганова на своей странице в Facebook.
По её словам, наземные группы спасателей Бурятской поисково-спасательной службы сегодня, 20 августа, выходят из зоны поиска самолёта в Тункинском районе Бурятии.
Территории возможного падения самолёта на территории Бурятии, в горных ущельях Большого Хамар-Дабана, обследованы местными охотниками, спасателями Бурятии полностью, подытожила Дора Хамаганова.
В пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС сообщили, что за прошедшие сутки дважды вылетел Ми-8, обследовав территорию Окинского и Черемховского районов Иркутской области на площади 450 кв. км.
Две группы спасателей наземной группировки прошли по двум маршрутам.
- Поиск результатов не дал, - сообщили поисковики.
Самолёт с шестью людьми на борту пропал месяц назад, 19 июля. Борт, вылетевший из Тункинского района, не вышел вовремя на связь. За месяц поисков не нашлось никаких зацепок, говорящих о местонахождении самолёта. С 30 июля в Тункинском районе введён режим ЧС.
За этот месяц провели 129 вылетов вертолётов и самолётов. На небольшое время привлекался беспилотник военных. Наземная группировка обследовала 647,5 кв. км.
Поиски пропавшего в Бурятии самолёта уходят в Иркутскую область
Происшествия, Фото:
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