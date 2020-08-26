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Телефоны пилотов пропавшего в Бурятии самолёта удалось запеленговать

Телефоны пилотов пропавшего в Бурятии самолёта удалось запеленговать
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Но зона поисков огромна

Как сообщал «Байкал-Daily», пропавший в Бурятии 19 июля самолёт Ан-2 авиакомпании «Феникс» не могут найти до сих пор. На борту самолёта, вылетевшего из села Кырен Тункинского района, находилось шесть человек.

Сегодня стало известно, что удалось запеленговать телефоны пилотов пропавшего самолёта. Об этом сообщает сетевое издание «Орда Инфо».

- Квадрат поиска очень большой. Владельцы пропавшего самолёта указывают на один маршрут, очевидцы дают другую информацию. Мы проверили их сотовые телефоны. Удалось запеленговать телефоны пропавших пилотов. Но и зона возможного местонахождения их телефонов огромна. Конечно, мы её сразу же проверили. Пока безрезультатно, — сообщил изданию «Орда Инфо» начальник отдела организации авиационно-космического поиска и спасания Западного-Сибирского межрегионального территориального управления Росавиации Алексей Калина.

По его словам, временных пределов поиска в таких случаях нет.

- Мы руководствуемся разумными сроками. Ищем, пока есть надежда найти их живыми. Да, самолёт пропал 19 июля, но случаи бывают разные. Я помню, что однажды военный лётчик перебирался со льдины на льдину почти три недели. Это был север, одежда была мокрой, но он так хотел жить, что вышел к людям. А был другой случай — лётчик летом в спасательном жилете умер в Чёрном море от переохлаждения. Уснул и замёрз при температуре воды +20 градусов за 40 минут. Бывает всякое. Мы надеемся, что пропавшие лётчики хорошо подготовлены, — поделился Алексей Калина.

За время поисков были осмотрены территории Тункинского, Окинского районов Бурятии, Слюдянского, Черемховского района Иркутской области. 20 августа координационный центр принял решение прекратить поиски в Бурятии, сосредоточившись только на Иркутской области.

Поиски продолжаются больше месяца. За это время не удалось найти каких-либо зацепок, которые могли бы вывести на след. В ход пошло даже предсказание шамана, но оно не сбылось. На Могойские озёра отправили спасательные отряды, но никаких следов падения Ан-2 обнаружено не было.
самолеты пропавшие без вести
 
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