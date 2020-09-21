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В ДТП на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ пострадала пассажирка

В ДТП на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ пострадала пассажирка
Происшествия,  Фото:uu_news
Авария случилась днём

Сегодня, 21 сентября, в 12:40 на Верхней Берёзовке в Улан-Удэ произошло ДТП.

В УГИБДД по Бурятии «Байкал-Daily» раскрыли подробности аварии. 25-летний водитель автомобиля «Тойота Королла», следуя со стороны ипподрома при выезде на автодорогу не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Здесь он совершил столкновение с автомобилем «Тойота Пробокс», за рулём иномарки находился 46-летний водитель.

В результате ДТП пострадала женщина-пассажирка «Тойоты Пробокс».

Как сообщал «Байкал-Daily», в воскресенье в Джидинском районе Бурятии в ДТП погиб 32-летний мотоциклист.
ДТП
 
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