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В Бурятии больная коронавирусом, не зная о диагнозе, посещала врачей

В Бурятии больная коронавирусом, не зная о диагнозе, посещала врачей
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Об этом случае рассказал главный врач Бичурской больницы

Главный врач Бичурской районной больницы Бато Цыбенов обратился к жителям, назвав ситуацию с коронавирусом в районе неблагоприятной. Слова главврача приводит группа «Бичура-инфо».

На сегодняшний день в Бичурском районе болеют коронавирусом 17 человек. Контактных лиц – около двух сотен, в том числе медики. Переведены на дистанционное обучение две школы и два учреждения дополнительного образования.

- Мы постоянно напоминаем, во всех средствах массовой информации говорится, что необходимо соблюдать меры предосторожности: масочный режим, дистанцирование, чаще мыть руки и при появлении признаков ОРВИ надо вызывать врача на дом, не посещая больницу, чтобы не подвергать опасности окружающих людей. Так и получилось, что жительница района обратилась к терапевту с признаками ОРВИ в поликлинику, была направлена в кабинет инфекционных заболеваний, где был взят анализ на СОVID-19. Но прежде она прошла диспансеризацию с ребёнком, и в данное время шесть врачей находятся на самоизоляции, - рассказал Бато Цыбенов.

С понедельника, 14 сентября, по решению оперативного штаба, в Бичурской центральной районной больнице приём врачей будет вестись только строго по предварительной записи. Временно, до улучшения ситуации приостановлена плановая госпитализация, медицинские осмотры, диспансеризация.

Смягчение режима ограничений не означает, что пришло время расслабиться. Ношение масок и перчаток в общественных местах, гигиена рук, соблюдение дистанции – это главные правила профилактики. И в случае появления признаков ОРВИ вызывайте участкового врача на дом. Только так мы может защитить себя и своих близких, предотвратить дальнейшее распространение этой болезни, - призывает главврач больницы.

Как сообщал «Байкал-Daily», на утро 13 сентября в Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 выросло до 5889 (45 за сутки).
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