Круг контактных лиц больных превышает 1600 человек
По информации управления Роспотребнадзора, на утро 2 сентября число случаев заражения COVID-19 выросло до 5380. Из них по Улан-Удэ – 3061.
За сутки коронавирус подтвердили у 49 человек. Из них 15 пациентов обследовали из-за признаков ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными заражёнными.
Темпы заражения, резко выросшие более недели назад, пока не снижаются. Ранее суточный прирост был в среднем по +30 больных, теперь же ежедневно фиксируют более 40, а то и 50 новых пациентов.
За всё время вылечились 83% больных, или 4471 человек. В том числе накануне выздоровели 39 пациентов.
С начала пандемии умерли 53 человека. Как сообщал «Байкал-Daily», последняя смерть зафиксирована накануне – скончался 67-летний мужчина.
На сегодня проходят лечение в стационарах республики 498 больных. На амбулаторном лечении находятся ещё 358 пациентов с лёгким течением болезни.
Среди госпитализированных 43 ребёнка (днём ранее было столько же), их состояние удовлетворительное.
В реанимации находятся 18 тяжёлых взрослых пациентов (накануне было 17), из них на ИВЛ – пятеро.
Круг контактных лиц больных составляет 1694 человека.
Как сообщал «Байкал-Daily», перед началом нового учебного года в Улан-Удэ больше 90 учителей отстранили от работы из-за коронавируса. Это касается средних школ №20, 22 и прогимназии №108. У учителей из первых двух школ нашли коронавирус. А анализы у педагогов прогимназии брала медсестра, заражённая коронавирусом.
Учителям в Улан-Удэ предлагают (хоть это строго не прописано) носить маски на работе.
На дистанционное обучение ушли три школы в Еравнинском районе. В районном центре также установлен контрольный пост.
Улан-удэнцев возмутила огромная очередь из студентов БГУ, выстроившаяся к медпункту. Между тем, вчера министр здравоохранения Евгения Лудупова объяснила причины возникновения очередей к поликлиникам.
В Бурятии ещё 49 человек заразились коронавирусом
Происшествия, Фото:
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