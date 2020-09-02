Две недели перед смертью он был на ИВЛ
Число летальных исходов среди больных COVID-19 в Бурятии выросло до 53-х. Очередная смерть произошла накануне, скончался 67-летний мужчина. Помимо коронавируса, у него были другие тяжёлые заболевании.
- В стационаре по ул. Пирогова умер пациент 67 лет с новой коронавирусной инфекцией, осложнённой двусторонней пневмонией, дыхательной недостаточностью 2-3 степени. Он перенёс инфаркт миокарда от 16 августа, страдал хронической болезнью почек с почечной недостаточностью, имелось кровотечение забрюшинное, остановленное оперативным путем 20 августа. Причина смерти – полиорганная недостаточность, - сообщили в республиканском оперштабе.
Пациент находился на лечении 28 дней. Последние две недели перед смертью он был на аппарате искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).
Как сообща «Байкал-Daily», до этого два смертельных исхода подряд произошли в пятницу и субботу, когда умерли пожилые мужчины за 80 лет.
На утро 2 сентября число случаев заражения COVID-19 выросло до 5380. За сутки коронавирус выявили ещё у 49 человек.
В Бурятии скончался ещё один больной коронавирусом
Происшествия, Фото:
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