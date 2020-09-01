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Минздрав Бурятии объяснил причины очередей в поликлиниках

Минздрав Бурятии объяснил причины очередей в поликлиниках
Власть,  Фото:"Аноним 03"
Коронавирус, нехватка кадров и помещений стали причинами крупных очередей

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце августа в поликлиниках Улан-Удэ наблюдались большие очереди. Так, к примеру, в детской поликлинике №6 родители с детьми стояли в очереди на улице практически на проезжей части. Сегодня ситуацию прокомментировала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

- Да, действительно, проблема есть. Сейчас в учреждениях идут ремонты по программе «Бережливая поликлиника», также идут и текущие ремонты. К тому же, учреждения сейчас укомплектованы на 60%, особенно не хватает педиатров, узких специалистов – мы занимаемся подготовкой кадров и решаем задачу. Второй момент – это нехватка помещений для работы в детских поликлиниках с возможностью организовать социальное дистанцирование, - объяснила Евгения Лудупова.

Она добавила, что всё лето ситуация с коронавирусом была и остаётся сложной, что также не могло не повлиять на организационные моменты.

- По Иволгинской больнице – очередь там была 45 минут, там запускались одновременно три школы. Мы тут же отреагировали, были организованы мобильные бригады, - прокомментировала министр.
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