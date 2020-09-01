Пользователи недоумевают, почему нельзя было заранее всё организовать
Жители Бурятии возмутились очередью в медицинский пункт Бурятского госуниверситета. По словам автора фото, опубликованного в паблике «Аноним 03», студенты собрались здесь, чтобы оформиться в общежитие университета. Кто-то стоит рядом со здравпунктом вовсе с чемоданом.
В комментариях пользователи осудили грубое нарушение социальной дистанции:
«Нда, вот они ежедневные 50 человек заболевших. Сами своими руками даём эти результаты»
«Призвать к ответственности тех, кто занимается этим. Можно было заранее всё сделать, дистанционно»
«Каждый год в БГУ такой бардак при заселении в общагу, бедные студенты»
«Как всегда, всё через одно место»
«А ещё говорят, сейчас очередей нет»
«Конец света близок».
Как сообщал «Байкал-Daily», за сутки коронавирус выявили ещё у 40 человек. Таким образом, на сегодня в Бурятии количество случаев заражения COVID-19 выросло до 5331.
В Улан-Удэ образовалась огромная очередь из студентов БГУ
Общество, Фото:
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