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В Улан-Удэ образовалась огромная очередь из студентов БГУ

В Улан-Удэ образовалась огромная очередь из студентов БГУ
Общество,  Фото:"Аноним 03"
Пользователи недоумевают, почему нельзя было заранее всё организовать

Жители Бурятии возмутились очередью в медицинский пункт Бурятского госуниверситета. По словам автора фото, опубликованного в паблике «Аноним 03», студенты собрались здесь, чтобы оформиться в общежитие университета. Кто-то стоит рядом со здравпунктом вовсе с чемоданом.

В комментариях пользователи осудили грубое нарушение социальной дистанции:

«Нда, вот они ежедневные 50 человек заболевших. Сами своими руками даём эти результаты»

«Призвать к ответственности тех, кто занимается этим. Можно было заранее всё сделать, дистанционно»

«Каждый год в БГУ такой бардак при заселении в общагу, бедные студенты»

«Как всегда, всё через одно место»

«А ещё говорят, сейчас очередей нет»

«Конец света близок».

Как сообщал «Байкал-Daily», за сутки коронавирус выявили ещё у 40 человек. Таким образом, на сегодня в Бурятии количество случаев заражения COVID-19 выросло до 5331.
БГУ коронавирус студенты очередь
 
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