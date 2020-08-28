Водопады в квартирах: В Бурятии «поплыли» пятиэтажки

В городе Гусиноозёрск Селенгинского района Бурятии в домах по улицам Пушкина, 2, 56, Ленина, 28, произошло затопление. Вода льётся прямо в квартиры с крыш. Местные жители сняли впечатляющие кадры, как вода течёт с бежит со стен и потолков. Люди остались без света, из-за сырости отходит штукатурка с потолков.







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видео местных жителей, опубликовано в группе «Селенга-инфо»









Ситуацию осветили в группе «Селенга-инфо. 24/7». Сюда местные жители отправляли свои жалобы, здесь же оперативно сообщали о разрешении проблемы.

Утром стало известно об установке временного перекрытия крыши на Пушкина, 2. На Ленина, 28 часть крыши также временно перекрыта, другая часть перекрыта капитально.







Управляющей компании поручено организовать выдачу горячего чая, свечей и установить временные мостики у затопленных подъездов, до откачки воды.

- В подъезде плыть можно уже, дома запах сырости с каждым днём все сильнее. Штукатурка упала прямо на голову. Как мы будем зимовать? - возмущались гусиноозёрцы.Накануне было принято решение о временном расселении жильцов в гостиницу. Но люди отказались, сказав, что «нужно спасать затопленные квартиры», отмечается в группе «Селенга-инфо»Во дворах домов развернули полевую кухню, чтобы накормить жильцов затопленных домов. Помощь будут оказывать четыре волонтёра. В группе «Селенга-инфо» уверили, что у работников кухни имеются списки жильцов.Комиссия, в состав которой вошли администрация района, замруководителя фонда капремонта Бурятии Алексей Иванов, подрядчик, управляющая компания, представители прокуратуры Селенгинского района, обследовали пострадавшие дома.- Проведено обследование сетей с 1 по 4 этаж, жильцам будет подана электроэнергия. Заявление на Гусиноозерскую РЭС направлено. Бригада выехала. Для пятых этажей организованы пункты подогрева на Пушкина 1 с 8:00 до 18:30 и на Пушкина, 6 круглосуточно, - процитировали в группе представителя управляющей компании дома по ул. Пушкина, 2 Александра Христеева.Затем комиссия выехала на Ленина, 28. Замруководителя фонда капремонта Бурятии Алексей Иванов, обследуя дома по улице Пушкина, пояснил процедуру возмещения расходов.- После завершения капремонта нужны будут ведомости, где будет прописано фамилия, номер квартиры, сколько, что, на какую сумму и к ним договор, - пояснил Иванов.Во время поквартирного обхода дома на Ленина, 28 состоялась встреча с жителями. Одной из основных претензий стало то, что подрядчик затянул с ремонтом крыши.- Можно же было на протяжении трёх месяцев обратить внимание, - возмущаются люди.В ответ Иванов принёс свои извинения жителям затопленных квартир.- Возникла непредвиденная ситуация, во многом виноват подрядчик, в том что не предусмотрел укрывной материал, но этот вопрос сейчас оперативно решается, увеличивается количество рабочих на крышах, привлекается организации из Улан-Удэ, - сказал Алексей Иванов.После закрытия кровли людям обещали просушить квартиры с помощью тепловых пушек и проветривания. Людей же интересует, что делать с межэтажными перекрытиями и будет ли проверка.