Умершему было всего 33 года
В ковидном стационаре по улице Пирогова в Улан-Удэ умер 33-летний больной коронавирусом. Об этом сообщили сегодня в республиканском оперштабе.
Больной страдал циррозом печени в стадии декомпенсации с тяжёлыми осложнениями: синдром портальной гипертензии, гепатоспленомегалия, асцит, энцефалопатия сочетанного генеза, холестаз, цитолитический синдром, синдром печёночно-клеточной недостаточности, вторичная анемия.
Смерть стала 50-й с начала пандемии в Бурятии. Этот пациент стал самым молодым умершим среди больных с коронавирусом, прежде им была 43-летняя женщина.
В основном жертвами коронавируса становятся более возрастные больные. 49-й умершей пациенткой стала 74-летняя женщина. Самой старшей умершей было 93 года.
На утро 27 августа в Бурятии зарегистрировано 5087 случаев заражения коронавирусом. Суточный прирост составил 45 человек.
В Бурятии скончался самый молодой больной коронавирусом
Происшествия, Фото:
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