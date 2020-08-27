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В Бурятии скончался самый молодой больной коронавирусом

В Бурятии скончался самый молодой больной коронавирусом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Умершему было всего 33 года

В ковидном стационаре по улице Пирогова в Улан-Удэ умер 33-летний больной коронавирусом. Об этом сообщили сегодня в республиканском оперштабе.

Больной страдал циррозом печени в стадии декомпенсации с тяжёлыми осложнениями: синдром портальной гипертензии, гепатоспленомегалия, асцит, энцефалопатия сочетанного генеза, холестаз, цитолитический синдром, синдром печёночно-клеточной недостаточности, вторичная анемия.

Смерть стала 50-й с начала пандемии в Бурятии. Этот пациент стал самым молодым умершим среди больных с коронавирусом, прежде им была 43-летняя женщина.

В основном жертвами коронавируса становятся более возрастные больные. 49-й умершей пациенткой стала 74-летняя женщина. Самой старшей умершей было 93 года.

На утро 27 августа в Бурятии зарегистрировано 5087 случаев заражения коронавирусом. Суточный прирост составил 45 человек.



смерть коронавирус
 
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