В Бурятии умер 11-й пациент с коронавирусом

У скончавшейся женщины была хроническая почечная недостаточность
Накануне, 4 июня, в Бурятии зафиксирована 11-я смерть среди больных, у которых подтверждён диагноз коронавирус. В республиканском оперштабе сообщили, что умерла 43-летняя женщина, находившаяся на лечении в стационаре по ул. Солнечная, д. 4а, с 21 мая.
В том числе семь суток она провела в отделении реанимации, из них последние четыре дня – на аппарате ИВЛ.
У пациентки имелась терминальная хроническая почечная недостаточность. Девять лет она находилась на заместительной почечной терапии методом гемодиализа.
Как сообщал «Байкал-Daily», восьмой
, девятый
и десятый
летальные случаи среди пациентов с коронавирусом в Бурятии произошли друг за другом в конце мая.
На утро 5 июня число случаев заражения коронавирусом в Бурятии выросло до 1733 (+52 больных за сутки).
За сутки выявили ещё более 50 заражённых
У скончавшейся женщины была хроническая почечная недостаточность
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