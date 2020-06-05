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В Бурятии умер 11-й пациент с коронавирусом

В Бурятии умер 11-й пациент с коронавирусом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
У скончавшейся женщины была хроническая почечная недостаточность

Накануне, 4 июня, в Бурятии зафиксирована 11-я смерть среди больных, у которых подтверждён диагноз коронавирус. В республиканском оперштабе сообщили, что умерла 43-летняя женщина, находившаяся на лечении в стационаре по ул. Солнечная, д. 4а, с 21 мая.

В том числе семь суток она провела в отделении реанимации, из них последние четыре дня – на аппарате ИВЛ.

У пациентки имелась терминальная хроническая почечная недостаточность. Девять лет она находилась на заместительной почечной терапии методом гемодиализа. 

Как сообщал «Байкал-Daily», восьмойдевятый и десятый летальные случаи среди пациентов с коронавирусом в Бурятии произошли друг за другом в конце мая. 

На утро 5 июня число случаев заражения коронавирусом в Бурятии выросло до 1733 (+52 больных за сутки).
смерть коронавирус
 
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