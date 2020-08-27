Круг контактных лиц заражённых составляет почти 1,5 тысячу человек
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом, который резко пошёл в рост в субботу, на спад пока не идёт. По информации управления Роспотребнадзора, за сутки в Бурятии выявили ещё 45 больных COVID-19.
Из них 11 человек обследовали из-за признаков ОРВИ, остальные – контактные лица с другими ранее выявленными больными.
На утро 27 августа число случаев заражения COVID-19 выросло до 5087. Из них по Улан-Удэ – 2872.
Выздоровели 84%, или 4312 человек. В том числе накануне вылечились 27 человек.
Число летальных случаев выросло до 50-ти. Как сообщал «Байкал-Daily», вчера скончался 33-летний мужчина, он стал самым молодых умершим среди больных коронавирусом.
На сегодня проходят лечение в стационарах республики 404 больных. На амбулаторном лечении находится ещё 321 пациент с лёгким течением болезни.
Круг контактных лиц составляет 1433 человека, все обследованы.
В последние дни коронавирус пошёл в рост: если прежде суточный прирост был в среднем по +30 заражённых, то в субботу резко стало +56. В воскресенье было +46 больных, в понедельник +48, во вторник +47. Основной причиной роста заболеваемости стали очаги в Еравнинском районе, где заболели гости дня рождения (хотя массовые празднования запрещены), а также клиенты одного частного массажиста. Также групповой очаг заражения зарегистрирован после похода в лес.
Режим самоизоляции для жителей Бурятии старше 65 лет продлён до конца сентября. Соответствующие поправки внесены на днях в указ главы Бурятии Алексея Цыденова.
В Бурятии коронавирус выявили ещё у 45 человек
Происшествия, Фото:
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