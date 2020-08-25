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В Улан-Удэ под колёса трамвая попал пешеход

В Улан-Удэ под колёса трамвая попал пешеход
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Авария произошла вчера днём

Накануне, 24 августа, на перегоне между остановками «Юношеская библиотека» и «Технологический университет» в Улан-Удэ под колёса трамвая попал пешеход, сообщается в оперативной сводке по городу.

В этой связи с 14:57 до 16:27 было закрыто движение трамвая по маршруту № 4 в одну сторону от остановки «Лицей №24» до остановки «Автоцентр». Движение трамваев осуществлялось по изменённому маршруту. Время простоя составило 1,5 часа.

Как сообщал «Байкал-Daily», прошлой осенью в Улан-Удэ отмечался всплеск ДТП с трамваями. 28 октября в аварии с вагоном пострадал 10-летний мальчик. 24 октября, на Богатырском мосту трамвай «прошил» «Хонду».

24 октября на улице Лебедева под трамвай попал 51-летний мужчина. В этом случае была однозначно вина пешехода.

Ещё один наезд произошёл 10 октября на пересечении Гагарина и Юных коммунаров. Под трамвая попала женщина-пешеход, которая шла не глядя по сторонам. Она осталась жива и отказалась от госпитализации на месте.

Самое резонансное ДТП произошло 14 октября на трамвайной остановке «Республиканская больница». Водитель автомобиля «Лифан» заехал на трамвайные пути и задавил двух пешеходов, которые стояли на остановке. Мужчина и женщина скончались от полученных травм

20 сентября трамвай разрезал пешехода. Голова и туловище лежали отдельно.


ДТП трамвай
 
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