Находящегося в федеральном розыске забайкальца поймали в Бурятии

Происшествия, Фото: Росгвардия по РБ

Беглеца задержали росгвардейцы



Вчера вечером во время патрулирования Советского района Улан-Удэ группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии обратила внимание на двух мужчин, которые распивали алкогольные напитки. У них проверили документы. Выяснилось, что один из мужчин находится в федеральном розыске, объявленном УФСИН по Забайкальскому краю.



Житель Агинского округа был подозреваемым в краже. На заседания мужчина не являлся и скрывался от суда.



47-летний задержанный был доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициаторам розыска, сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.

