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Находящегося в федеральном розыске забайкальца поймали в Бурятии

Находящегося в федеральном розыске забайкальца поймали в Бурятии
Происшествия,  Фото:Росгвардия по РБ
Беглеца задержали росгвардейцы

Вчера вечером во время патрулирования Советского района Улан-Удэ группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии обратила внимание на двух мужчин, которые распивали алкогольные напитки. У них проверили документы. Выяснилось, что один из мужчин находится в федеральном розыске, объявленном УФСИН по Забайкальскому краю.

Житель Агинского округа был подозреваемым в краже. На заседания мужчина не являлся и скрывался от суда.

47-летний задержанный был доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициаторам розыска, сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.
Росгвардия федеральный розыск
 
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