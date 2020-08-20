Беглеца задержали росгвардейцы
Вчера вечером во время патрулирования Советского района Улан-Удэ группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии обратила внимание на двух мужчин, которые распивали алкогольные напитки. У них проверили документы. Выяснилось, что один из мужчин находится в федеральном розыске, объявленном УФСИН по Забайкальскому краю.
Житель Агинского округа был подозреваемым в краже. На заседания мужчина не являлся и скрывался от суда.
47-летний задержанный был доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициаторам розыска, сообщили в пресс-службе Росгвардии Бурятии.
Находящегося в федеральном розыске забайкальца поймали в Бурятии
Происшествия, Фото:
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