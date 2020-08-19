В Бурятии пропавший самолёт не могут найти уже месяц

Никаких зацепок поисковые группы так и не обнаружили
Прошёл ровно месяц, как пропал самолёт Ан-2 авиакомпании «Феникс» с двумя членами экипажа и четырьмя пассажирами. Самолёт вылетел 19 июля из посёлка Аршан Тункинского района Бурятии для облёта территории перед химической обработкой лесов. После вылета самолёт пропал, своевременно не выйдя на связь. Точный маршрут следования самолёта не известен. С тех пор его ищут. О том, какая работа проведена за месяц, рассказали в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
- Для поиска пропавшего самолёта АН-2, членов экипажа и пассажиров, организовано проведение поисковых мероприятий на территории Тункинского и Окинского районов Бурятии. Привлечено 34 человека автономного учреждения «Забайкальской авиационной базы охраны лесов», 11 человек Главного управления МЧС по Бурятии, девять спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Для эффективности поисковых мероприятий организовано взаимодействие с силами Восточного военного округа, использован комплекс беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10». Также организовано взаимодействие со спасателями пожарно-спасательной службы Иркутской области. В настоящее время поиски продолжают спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы и областного пожарно-спасательной службы Иркутской области, - сообщил заместитель руководителя республиканского агентства ГО и ЧС Евгений Радикальцев.
За всё время поисков проведено 125 вылета семью вертолётами и самолётами, площадь обследованной территории составляет 27 809 кв.км. Беспилотник военных поднимался в небо 11 раз, обследовав 1 664 кв. км. Наземная группировкой обследовала 655 кв. км.
За вчерашний день вертолёт Ми-8 совершил два вылета, обследовав территорию Окинского районов Бурятии и Черемховского района Иркутской области на площади 420 кв. км. Две группы спасателей прошли по двум маршрутам.
18 августа Ан-2 искали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы по маршруту вдоль русла реки Китой-Кин.
Пять человек обследовали маршрут вдоль русла реки Холомха, хребет Китой-Кинский Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее охотники заявили, что слышали в тайге стук по металлу. В МЧС, в свою очередь, что ранее совершали облёт над той территорией.
22 июля по факту пропажи самолёта было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
В Бурятии пропавший самолёт не могут найти уже месяц
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