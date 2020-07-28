Девочка продала украденную туалетную воду
Полицейские задержали 15-летнюю жительницу Гусиноозёрска по подозрению в краже туалетной воды из парфюмерного магазина в Улан-Удэ.
Девочка пришла в магазин со своим знакомым и украла из магазина туалетную воду стоимостью около четырёх тысяч рублей.
- Полицейские, просмотрев камеры видеонаблюдения, узнали спутника девушки – молодой человек ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов. Через него оперативники установили личность подозреваемой. Она была задержана, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Украденный парфюм девушка продала, а вырученные деньги потратила. Школьница ранее не судима, на учете в ПДН не состояла. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведется следствие.
В Улан-Удэ школьница украла дорогую туалетную воду из магазина
Происшествия, Фото:
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