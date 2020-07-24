В Агинском на видео засняли впечатляющий удар молнии

Видео сделала певица Дашима Цынгуева
Исполнительница Дашима Цынгуева из посёлка Агинское Забайкальского края сняла на видео впечатляющий удар молнии во время ливня. Молния ударила недалеко от жилых домов. «Даже телефон глюканул», - поделилась автор видео. Она отмечает, что ей было «реально страшно».
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Видео сделала певица Дашима Цынгуева
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