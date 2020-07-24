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В Агинском на видео засняли впечатляющий удар молнии

В Агинском на видео засняли впечатляющий удар молнии
Общество,  Фото:dashima_tsyngueva
Видео сделала певица Дашима Цынгуева

Исполнительница Дашима Цынгуева из посёлка Агинское Забайкальского края сняла на видео впечатляющий удар молнии во время ливня. Молния ударила недалеко от жилых домов. «Даже телефон глюканул», - поделилась автор видео. Она отмечает, что ей было «реально страшно». 



Как сообщал «Байкал-Daily», 30 июня в селе Топка Бичурского района Бурятии днём во время сильной грозы молния попала в жилой дом и едва не убила его хозяина.

молния
 
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