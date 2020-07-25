Инцидент произошёл на Уде
В пятницу, 24 июля, на реке Уда в Улан-Удэ спасли двух мальчиков, 9 и 13 лет. Дети едва не утонули в районе ДК «Серово».
Спасатели вытащили мальчиков из реки, а после передали их сотрудникам отдела полиции №2.
Как сообщал «Байкал-Daily», последняя трагедия на воде в Бурятии была зафиксирована 20 июля. В Закаменском районе утонула 14-летняя девочка, приехавшая на отдых с компанией взрослых и детей.
В Улан-Удэ едва не утонули два мальчика
Происшествия, Фото:
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