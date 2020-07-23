В Бурятии рыбаков всю ночь носило в шторм на надувной лодке

В Бурятии накануне вечером спасателям поступило сообщение о том, что на озере Гусиное из-за сильного ветра от берега относит резиновую лодку с двумя рыбаками. Инспекторы ГИМС и спасатели немедленно выехали на место происшествия.- Поисково-спасательные работы осложнял сильный шквалистый ветер, волна на озере достигала 70 см. Кроме этого, работы на воде проводились уже в темноте и была нулевая видимость. Поиски продолжались всю ночь - по берегу пешими патрулями с фонарями большой мощности, на акватории озера при помощи плавсредств, - сообщил старший госинспектор по маломерным судам Селенгинского инспекторского участка Иван Ладыженко.В районе четырёх часов утра лодку с рыбаками прибило к берегу в семи километрах от их автомобиля, от медицинской помощи потерявшиеся отказались. С виновниками происшествия была проведена профилактическая беседа о правилах плавания, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.