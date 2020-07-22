Поиски девушки велись поздним вечером
21 июля в 23:10 на номер «112» позвонил молодой человек. Он сообщил, что его сестра заблудилась в лесу в Прибайкальском районе Бурятии.
На поиски были направлены полицейские и спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.
Работник службы «112» дозвонилась до потерявшейся девушки. Она создала конференцию между ней и оперативным дежурным спасательного отряда.
В 23:50 девушку нашли сотрудники полиции. Она находилась в удовлетворительном состоянии, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера в Кабанском районе потерялась семья из трёх человек, ушедшая за ягодой. Людей нашли ночью.
В Бурятии с потерявшейся в лесу девушкой устроили конференцию
Происшествия, Фото:
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