В Бурятии семья из трёх человек блуждала по лесу

Семья ушла за ягодой и пропала



Вчера в Кабанском районе Бурятии мать, сын и невестка решили отправиться в лес за ягодой. Спустя несколько часов родственники обнаружили, что они не выходят на связь.



В 21:56 родные позвонили в службу «112» и сообщили о пропаже. Информация была передана в том числе Бурятской республиканской поисково-спасательной службе.



В 00:45 потерявшиеся самостоятельно вышли на связь.



Их состояние удовлетворительное, угрозы здоровью нет, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

