Семья ушла за ягодой и пропала
Вчера в Кабанском районе Бурятии мать, сын и невестка решили отправиться в лес за ягодой. Спустя несколько часов родственники обнаружили, что они не выходят на связь.
В 21:56 родные позвонили в службу «112» и сообщили о пропаже. Информация была передана в том числе Бурятской республиканской поисково-спасательной службе.
В 00:45 потерявшиеся самостоятельно вышли на связь.
Их состояние удовлетворительное, угрозы здоровью нет, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии семья из трёх человек блуждала по лесу
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчину обокрали двое подростков
Вор надел на себя украденную одежду и пошёл гулять по улицам
Выявлено нарушение законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте
Пожар потушили за несколько минут
Укусы клещей зарегистрированы в 21 районе Бурятии и в Улан-Удэ
Пожар начался с бесхозного дома
Оба пожара случились в ванных комнатах
Только с утра пилоты обследовали более 800 квадратных километров территории
Продавец устроил драку, но не смог отобрать ягоду
В республике ликвидировали четыре лесных пожара
Майор смошенничал с выплатами за полевой выход
Девушку и её спутника спасатели пять часов транспортировали по навесным переправам
Женщины заказали препараты с сильнодействующим веществом из Казахстана
Стаж вождения женщины составляет год
Пострадали четыре человека