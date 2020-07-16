Погибший купался в несанкционированном месте
Вечером 15 июля во время купании в карьере вблизи посёлка Джида утонул 29-летний мужчина. Он плавал в несанкционированном для купания месте.
Тело утонувшего искали полицейские и местные жители. Через два часа поисков тело было поднято. Его передали сотрудникам полиции, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 14 июля в Еравнинском районе Бурятии на озере Гунда перевернулась лодка с пятью рыбаками. Спастись смогли только трое из них.
Также в Бурятии искали тело пятилетней девочки, утонувшей в соседнем Забайкальском крае.
В Бурятии мужчина утонул в карьере
Происшествия, Фото:
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