В Бурятии утонули два рыбака









Как сообщал «Байкал-Daily», ранее трагедия произошла в Баргузинском районе, где



- Предположительно, погибшие могли находиться в состоянии алкогольного опьянения без спасательных жилетов, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.Как сообщал «Байкал-Daily», ранее трагедия произошла в Баргузинском районе, где опрокинулась лодка с супругами . Мужу удалось выбраться на берег, а его жена погибла.

Вечером 14 июля в Еравнинском районе Бурятии утонули два рыбака. Несчастный случай произошёл в районе посёлка Гунда, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.По предварительным данным, пятеро жителей Забайкальского края рыбачили на озере Гунда. Лодка опрокинулась в 100 метрах от берега. Люди оказались в воде, и только трём из них удалось выбраться на берег. Двое мужчин не смогли спастись.- Лодка не зарегистрирована в органах ГИМС, - уточнили в Главном управлении МЧС по Бурятии.