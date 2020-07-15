Погибшую девочку, вероятно, унесло течением из Забайкальского края
26 июня на реке Хилок в районе села Алентуй Забайкальского края утонула пятилетняя девочка. Её тело до сих пор не нашли, поиски ведутся уже в Бурятию. Предположительно, тело ребёнка унесло течение в Бичурский район.
- Вчера, 14 июля, спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы приступили к поискам в Бичурском районе, куда предположительно, могло отнести течением утонувшую. За минувшие сутки спасатели обследовали 18 километров акватории и береговой линии реки Хилок, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Сегодня спасатели продолжают поиски тела ребёнка.
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера вечером в Еравнинском районе Бурятии на озере Гунда утонули два рыбака, приехавшие из Забайкальского края.
В Бурятии ищут утонувшую пятилетнюю девочку
Происшествия, Фото:
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