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В Бурятии ищут утонувшую пятилетнюю девочку

В Бурятии ищут утонувшую пятилетнюю девочку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Погибшую девочку, вероятно, унесло течением из Забайкальского края

26 июня на реке Хилок в районе села Алентуй Забайкальского края утонула пятилетняя девочка. Её тело до сих пор не нашли, поиски ведутся уже в Бурятию. Предположительно, тело ребёнка унесло течение в Бичурский район.

- Вчера, 14 июля, спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы приступили к поискам в Бичурском районе, куда предположительно, могло отнести течением утонувшую. За минувшие сутки спасатели обследовали 18 километров акватории и береговой линии реки Хилок, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Сегодня спасатели продолжают поиски тела ребёнка.

Как сообщал «Байкал-Daily», вчера вечером в Еравнинском районе Бурятии на озере Гунда утонули два рыбака, приехавшие из Забайкальского края.

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