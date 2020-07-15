В Бурятии подросток скончался от удара током

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

15-летний парень красил стены дома и соприкоснулся с проводкой



В Тункинском районе Бурятии 14 июля около полудня во дворе дома улуса Далахай от удар током погиб 15-летний подросток. По данному факту проводится доследственная проверка.



По предварительным данным, подросток на лето приехал в улус Далахай к бабушке. 14 июля они стали красить наружные стены дома. Чтобы обработать верхнюю часть здания, молодой человек приставил к стене металлическую лестницу, взобрался по ней и продолжил красить.



При этом рядом с лестницей располагались настенные крюки, к которым крепились провода ввода электричества в дом. Их изоляция была нарушена.



- Подросток во время работ соприкоснулся с проводкой, получил удар электрическим током, упал вниз и скончался на месте происшествия. Бабушка пыталась оказать ему помощь, но безрезультатно, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия.

