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В Бурятии подросток скончался от удара током

В Бурятии подросток скончался от удара током
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
15-летний парень красил стены дома и соприкоснулся с проводкой

В Тункинском районе Бурятии 14 июля около полудня во дворе дома улуса Далахай от удар током погиб 15-летний подросток. По данному факту проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, подросток на лето приехал в улус Далахай к бабушке. 14 июля они стали красить наружные стены дома. Чтобы обработать верхнюю часть здания, молодой человек приставил к стене металлическую лестницу, взобрался по ней и продолжил красить.

При этом рядом с лестницей располагались настенные крюки, к которым крепились провода ввода электричества в дом. Их изоляция была нарушена.

- Подросток во время работ соприкоснулся с проводкой, получил удар электрическим током, упал вниз и скончался на месте происшествия. Бабушка пыталась оказать ему помощь, но безрезультатно, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия.
смерть удар током
 
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