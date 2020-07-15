15-летний парень красил стены дома и соприкоснулся с проводкой
В Тункинском районе Бурятии 14 июля около полудня во дворе дома улуса Далахай от удар током погиб 15-летний подросток. По данному факту проводится доследственная проверка.
По предварительным данным, подросток на лето приехал в улус Далахай к бабушке. 14 июля они стали красить наружные стены дома. Чтобы обработать верхнюю часть здания, молодой человек приставил к стене металлическую лестницу, взобрался по ней и продолжил красить.
При этом рядом с лестницей располагались настенные крюки, к которым крепились провода ввода электричества в дом. Их изоляция была нарушена.
- Подросток во время работ соприкоснулся с проводкой, получил удар электрическим током, упал вниз и скончался на месте происшествия. Бабушка пыталась оказать ему помощь, но безрезультатно, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление полной картины происшествия.
В Бурятии подросток скончался от удара током
Происшествия, Фото:
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