В Бурятии автомобилист отсудил более 200 тысяч за гололёд

Водитель из-за гололёда попал в ДТП



В Бурятии судебные приставы взыскали с дорожно-строительного управления 222 тысячи рублей в качестве компенсации материального ущерба, причиненного ДТП.



Авария произошла в Бичурском районе в результате несоблюдения дорожной компанией требований по очистке гололёда и ремонта участка дороги.



Из-за гололёда водитель иномарки не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате машина получила серьезные механические повреждения.



На момент аварии обязанности по содержанию дорог общего пользования регионального значения по договору субподряда выполняла улан-удэнская дорожно-строительная компания. В связи с тем, что компания не обеспечила безопасное, пострадавший автомобилист обратился в суд за взысканием материального ущерба в размере 222 тысяч рублей.



- Приставы возбудили исполнительное производство, в рамках которого к должнику применили меры принудительного характера. В результате обращения взыскания на банковские счета должника, судебному приставу удалось списать сумму задолженности в полном объеме. На сегодняшний день денежные средства перечислены на счет взыскателя, исполнительное производство окончено фактическим исполнением, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

