Суд вынес приговор участковому лесничему-взяточнику
Суд вынес приговор 37-летнему участковому лесничему Еравнинского лесничества республиканского агентства лесного хозяйства. Он признан виновным в трёх получениях взяток, в том числе в значительном размере, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
С июня по сентябрь 2019 года лесничий за своё попустительство по службе и общее покровительство получал от местных лесозаготовителей взятки в размере от 15 до 30 тысяч рублей.
Двое бизнесменов дали ему вознаграждение за беспрепятственный пропуск грузовиков с древесиной, на которую не было документов.
От одного предпринимателя лесничий получил взятку, обещая ускорить процесс отвода и таксации лесосек. Ещё одну взятку он получил от предпринимателя, который хотел вернуть задержанный грузовик с лесом. Ему лесничий предложил помощь и покровительство.
Во время следствия мужчина полностью признал вину и оказал содействие в расследование.
Ранее он не судим, воспитывает ребёнка. Суд удовлетворил его ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, который предусматривает снижение максимального срока или размера наказания, установленного санкцией статьи.
Приговором суда по совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний мужчине назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Также он должен будет выплатить штраф в 150 тысяч рублей. Осуждённый лишён права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на три года.
Приговор уже вступил в законную силу.
В Бурятии лесничий брал взятки за «покровительство»
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Владелец выкатил машину из ограды, предотвратив переход огня на строения
Вертолёт МЧС со спасателями вылетел в горы Восточного Саяна
Мужчина забыл в банковской ячейке часть наследственных денег
В некоторых случаях медведи не проявляют агрессию, но бывают исключения. ВИДЕО
Суд вынес приговор участковому лесничему-взяточнику
Погибший пассажир катался по городу, высунувшись из салона
Мужчина обокрал дом, чтобы купить себе алкоголь
Она получила около 390 тысяч от предпринимателя
Пожарным было сложно подъехать к горящему авто из-за песка
Первыми начали тушить пожар добровольцы вместе с местными жителями
МЧС назвало возможные причины пожара с четырьмя пострадавшими детьми
Наезд произошёл во дворе дома
Мужчина искал сигареты, а нашёл тайник
Ремонтные работы заняли почти 10 часов
Женщина пыталась убедить полицейских, что неизвестные напали на неё в лесу