В Бурятии лесничий брал взятки за «покровительство»

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Суд вынес приговор участковому лесничему-взяточнику



Суд вынес приговор 37-летнему участковому лесничему Еравнинского лесничества республиканского агентства лесного хозяйства. Он признан виновным в трёх получениях взяток, в том числе в значительном размере, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



С июня по сентябрь 2019 года лесничий за своё попустительство по службе и общее покровительство получал от местных лесозаготовителей взятки в размере от 15 до 30 тысяч рублей.



Двое бизнесменов дали ему вознаграждение за беспрепятственный пропуск грузовиков с древесиной, на которую не было документов.



От одного предпринимателя лесничий получил взятку, обещая ускорить процесс отвода и таксации лесосек. Ещё одну взятку он получил от предпринимателя, который хотел вернуть задержанный грузовик с лесом. Ему лесничий предложил помощь и покровительство.



Во время следствия мужчина полностью признал вину и оказал содействие в расследование.



Ранее он не судим, воспитывает ребёнка. Суд удовлетворил его ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, который предусматривает снижение максимального срока или размера наказания, установленного санкцией статьи.



Приговором суда по совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний мужчине назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Также он должен будет выплатить штраф в 150 тысяч рублей. Осуждённый лишён права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на три года.



Приговор уже вступил в законную силу.





