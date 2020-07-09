В Улан-Удэ произошло тройное ДТП с участием хлебовозки

Сегодня в 10.45 часов на улице Комарова в Улан-Удэ произошло тройное ДТП. Всё случилось возле автозаправки «КрайсНефть».
В направлении центра города ехал водитель «ГАЗель NEXT» с логотипом «Хлебушек». Он врезался в микрогрузовик «Тойота Дюна», который от удара отлетел в «Тойоту Тундра».
В результате аварии никто из водителей не пострадал. По предварительной информации, грузовики получили механические повреждения, водителю «Тундры» повезло больше.
Из-за ДТП на данном участке дороги возникла пробка.
Хлебовозки не в первый раз попадают в аварии в Улан-Удэ. Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре 2019-го столкнулись машина с надписью «Хлебушек» и маршрутка. В 2018-м хлебовоз с логотипом «Бурятхлебпрома» также врезался в маршрутное такси.