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В Улан-Удэ произошло тройное ДТП с участием хлебовозки

В Улан-Удэ произошло тройное ДТП с участием хлебовозки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
ДТП произошло напротив «КрайсНефти»

Сегодня в 10.45 часов на улице Комарова в Улан-Удэ произошло тройное ДТП. Всё случилось возле автозаправки «КрайсНефть».


В направлении центра города ехал водитель «ГАЗель NEXT» с логотипом «Хлебушек». Он врезался в микрогрузовик «Тойота Дюна», который от удара отлетел в «Тойоту Тундра».

В результате аварии никто из водителей не пострадал. По предварительной информации, грузовики получили механические повреждения, водителю «Тундры» повезло больше.

Из-за ДТП на данном участке дороги возникла пробка.






Хлебовозки не в первый раз попадают в аварии в Улан-Удэ. Как сообщал «Байкал-Daily», в ноябре 2019-го столкнулись машина с надписью «Хлебушек» и маршрутка. В 2018-м хлебовоз с логотипом «Бурятхлебпрома» также врезался в маршрутное такси.


ДТП
 
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