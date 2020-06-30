Двое детей ушли на реку без взрослых
Сегодня, 30 июня, на реке Джида в Бурятии утонул пятилетний ребёнок, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Вблизи села Петропавловка Джидинского района двое детей, девяти и пяти лет, без сопровождения взрослых пошли на реку Джида. Пока старший ребёнок рыбачил, пятилетний малыш упал в воду.
Купавшиеся неподалеку дети увидели это и вытащили его, но было поздно – спасти ребёнка не удалось.
С начала лета в Бурятии погибли уже девять человек, четверо из них несовершеннолетние. Как сообщал «Байкал-Daily», восемь трагедий произошли менее чем за две последние недели. Только накануне, 29 июня, утонули сразу три человека – двое взрослых и 14-летний подросток.
Ещё один подросток 15 лет погиб 27 июня в реке Иркут в Тункинском районе. Парень не умел плавать, поэтому бродил в воде вдоль берега, но провалился в промоину.
19 июня в Селенгинском районе в реке Убукун утонул 1,5-годовалый малыш. Его родители, думая, что сын спит в машине, в это время обустраивали лагерь на берегу.
В Бурятии пятилетний ребёнок упал в реку и утонул
Происшествия, Фото:
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