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В Бурятии за день утонули двое взрослых и подросток

В Бурятии за день утонули двое взрослых и подросток
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Менее чем за две недели утонули уже восемь человек

29 июня в Бурятии утонули сразу три человека – двое взрослых и 14-летний подросток.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 17:50 в Улан-Удэ на карьере в ДНТ «Современник» утонул мужчина. Его тело нашли тем же вечером.

Также, вчера, 29 июня, утонул мужчина вблизи села Курумкан на реке Баргузин. Он купался в несанкционированном месте, где были установлены знаки, запрещающие купание. Мужчина нырнул в воду и уже не выплыл. Поиски тела продолжаются.

- На месте работают сотрудники полиции и администрации сельского поселения «Курумкан». Также поиски ведут спасатель Бурятской республиканской поисково-спасательной службы Владимир Гуселетов и внештатный спасатель Алексей Гармаев, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

В Джидинском районе Бурятии вблизи села Хулдат утонул купавшийся в реке Джида 14-летний подросток.

- На поиски были привлечены местные жители, к месту происшествия выехали сотрудники сельского поселения «Торейское», полиции и спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Тело подростка обнаружили местные жители и передали сотрудникам полиции, - сообщили в пресс-службе агентства ГО и ЧС.

Накануне вечером на Байкале недалеко от Северобайкальска была предотвращена возможная трагедия. Местный житель спас трёх подростков. Они отдалились от берега и держались на воде только благодаря бревну.

С 19 июня, менее чем за две недели, в Бурятии утонули уже восемь человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», 19 июня в Селенгинском районе в реке Убукун утонул 1,5-годовалый малыш, оставшийся без присмотра взрослых. Его родители в это время обустраивали лагерь на берегу.

25 июня на реке Темник утонул рыбак из Улан-Удэ.

22 июня в Улан-Удэ, в районе моста через Селенгу, погиб 39-летний мужчина. Он умер геройски, спасая двух тонувших девочек.

20 июня на Карасином озере в Иволгинском районе Бурятии утонул пьяный мужчина. Поиски его тела заняли более суток.

Вечером 27 июня в реке Иркут возле улуса Нуган Тункинского района утонул 15-летний подросток. Он не умел плавать, но погиб, гуляя в воде возле берега.




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