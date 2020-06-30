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В Забайкалье лабрадор Ника обнаружила коноплю в фаре авто

Происшествия, 
Пассажир иномарки собрал в поле коноплю и спрятал в фаре, не сказав об этом водителю

В Читинском районе полицейским поступила информация о том, что в машине «Ниссан» могут перевозить наркотические средства. Для проверки информации наркополицейские и сотрудники ГИБДД остановили машину недалеко от посёлка Новокручининский.

Для досмотра авто был привлечен кинолог с лабрадором по кличке Ника. В углублении для противотуманных фар служебная собака обнаружила полиэтиленовый пакет, в котором находились верхушечные части конопли.

Установлено, что ранее судимый 31-летний пассажир собрал растение на поле, когда он с водителем, возвращаясь в Читу из Агинского района, остановился на трассе из-за поломки машины. Не ставя в известность водителя иномарки, мужчина спрятал коноплю в углублении для фары.

- По заключению эксперта изъятое вещество растительного происхождения является наркотическим средством канабисом (марихуаной), массой более 50 граммов. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
конопля собаки
 
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