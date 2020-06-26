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В Бурятии лесхоз не известил о смертельном случае

В Бурятии лесхоз не известил о смертельном случае
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Несчастный случай, в результате которого погиб сотрудник, произошёл в апреле

Как выяснила прокурорская проверка, в Северном лесхозе в Бурятии нарушали закон в сфере охраны труда.

Выявлено, что руководство учреждения не создало систему управления охраной труда, не предусмотрело прохождение предрейсовых медицинских осмотров для водителей и трактористов.

В апреле произошёл несчастный случай со смертельным исходом.

- Однако вопреки Трудовому кодексу, работодатель в положенный срок не направил в межрайонную прокуратуру, орган местного самоуправления и территориальное объединение организаций профсоюзов извещение о несчастном случае со смертельным исходом, произошедшем с работником учреждения, - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Руководителю внесено представление об устранении нарушений закона. Кроме того, в отношении работодателя возбуждены административные дела за нарушение государственных нормативных требований охраны труда и за допуск работника без прохождения обязательных медицинских осмотров в начале рабочего дня.

Государственная инспекция труда в Бурятии ему назначила административные штрафы, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Как сообщал «Байкал-Daily», в конце апреля сотрудник Северного лесхоза погиб, провалившись под лёд на вездеходе. Он отправился для выполнения мероприятий по охране лесов от пожаров, но на реке Невелинда вездеход ушёл под лёд.



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