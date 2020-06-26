Несчастный случай, в результате которого погиб сотрудник, произошёл в апреле
Как выяснила прокурорская проверка, в Северном лесхозе в Бурятии нарушали закон в сфере охраны труда.
Выявлено, что руководство учреждения не создало систему управления охраной труда, не предусмотрело прохождение предрейсовых медицинских осмотров для водителей и трактористов.
В апреле произошёл несчастный случай со смертельным исходом.
- Однако вопреки Трудовому кодексу, работодатель в положенный срок не направил в межрайонную прокуратуру, орган местного самоуправления и территориальное объединение организаций профсоюзов извещение о несчастном случае со смертельным исходом, произошедшем с работником учреждения, - сообщили в прокуратуре Бурятии.
Руководителю внесено представление об устранении нарушений закона. Кроме того, в отношении работодателя возбуждены административные дела за нарушение государственных нормативных требований охраны труда и за допуск работника без прохождения обязательных медицинских осмотров в начале рабочего дня.
Государственная инспекция труда в Бурятии ему назначила административные штрафы, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце апреля сотрудник Северного лесхоза погиб, провалившись под лёд на вездеходе. Он отправился для выполнения мероприятий по охране лесов от пожаров, но на реке Невелинда вездеход ушёл под лёд.
В Бурятии лесхоз не известил о смертельном случае
Происшествия, Фото:
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