Мужчина отправился на вездеходе охранять лес от пожаров
В Бурятии 21 апреля трагически погиб сотрудник Северного лесхоза Владимир Галицкий.
Он отправился в лес для выполнения мероприятий по охране лесов от пожаров на вездеходе. На реке Невелинда вездеход провалился под лёд.
Спасти Владимира не удалось.
- Владимир Галицкий работал в Северном лесхозе с 2018 года. Сначала Владимир работал лесоводом, высаживал сеянцы и саженцы сосны, приумножая лесные богатства Бурятии. В 2019 году был переведён на должность тракториста. Коллеги отзываются о Владимире как о добром, весёлом и жизнерадостном человеке, дисциплинированном работнике, который болеет за лес всей душой, - рассказывают в пресс-службе республиканского лесного хозяйства.
Без отца осталось четверо детей. В агентстве сообщают, что семье будет оказана вся необходимая помощь.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в Северо-Байкальском районе на реке Джилинда под лёд провалился ещё один вездеход. Водитель погиб, четырём пассажирам удалось самостоятельно выбраться из транспорта.
В Бурятии сотрудник лесхоза утонул на вездеходе
Происшествия, Фото:
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