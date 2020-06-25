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В Бурятии медведи выходят к населённым пунктам

В Бурятии медведи выходят к населённым пунктам
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Медведей видели на дорогах и на берегах Байкала

В Бурятии туристов предупреждают об активности медведей. По информации Бурприроднадзора, в нескольких районах республики медведи выходят к населённым пунктам, на дороги и на берега озера Байкал.

Специалисты Байкальского заповедника пояснили, что это связано с высокой численностью и сезонной активностью медведей.

Для туристов и жителей выпустили памятку «Как вести себя в лесу, чтобы не встретить медведя». «Байкальская тайга – это дом множества лесных жителей. У каждого свой характер, своя жизнь. Уважайте её и будьте внимательны!» - призывают в Байкальском заповеднике.

Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле в Прибайкальском районе Бурятии на сотрудников полиции чуть не напала медведица с медвежатами. Сотрудница полиции сделала предупредительные выстрелы в воздух, никто из людей и животных не пострадал.

Как вести себя в лесу, чтобы не встретить медведя:

- отправляйтесь в лес группой. Обращайте внимание на следы, остатки жизнедеятельности, исцарапанные деревья, разорённые муравейники;
- передвигайтесь по лесу шумно. Голоса предупредят косолапого, что впереди опасность, и, вероятнее всего, он свернёт с дороги;
- избегайте в лесу участков с высокой травой и лопухами. Передвигайтесь и устраиваете привал только на открытых местах с хорошим обзором;
- внимательно следите за чистотой территории, все пищевые отходы сжигайте;
- не передвигайтесь по лесу в сумерках и ночью. Ночь – время медведя;
- если заметили медведя, не приближайтесь, не привлекая его внимание, незаметно уходите.

При встрече с медведем нужно помнить:

- для любого дикого зверя пристальный взгляд – признак готовящейся атаки;
- нельзя убегать от медведя – бегство провоцирует преследование. Старайтесь сохранять спокойствие, медленно отступайте, пятясь. Не поворачивайтесь к медведю спиной;
- категорически нельзя приближаться к медвежатам. Заметив их – немедленно уходите как можно дальше – рядом медведица;
- отпугнуть косолапого можно звоном металлических предметов, криком, хлопками, ударами палкой по деревьям, пиротехническими сигнальными шашками;
- отпугивая медведя выстрелами, не пытайтесь стрелять в самого медведя. Медведь подранок ещё опаснее;
- медведь развивает скорость до 60 км/час. Одна только кисть передней лапы крупного медведя весит 4 кг.

Главное правило: вне зависимости от размеров медведя, его поведения и внешнего вида, относитесь к нему как грозному и мощному хищнику, с непредсказуемым поведением.

При обнаружении медведя, проявляющего агрессию, раненого медведя, нужно немедленно предупредить других людей, находящихся в том же месте или в непосредственной близости от него, и сообщить по телефонам: «Единая дежурно-диспетчерская служба» - 112, 02 (102), Бурприроднадзор – 8(3012) 44-44-97.


Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Бурятии сняли шокирующее видео расстрела медведей. Информация уже направлена в полицию.



медведь
 
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