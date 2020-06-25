В Бурятии медведи выходят к населённым пунктам

При обнаружении медведя, проявляющего агрессию, раненого медведя, нужно немедленно предупредить других людей, находящихся в том же месте или в непосредственной близости от него, и сообщить по телефонам: «Единая дежурно-диспетчерская служба» - 112, 02 (102), Бурприроднадзор – 8(3012) 44-44-97.





