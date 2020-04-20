 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 Апреля

19 Апреля

Популярное

В Бурятии на полицейских чуть не напала медведица с медвежатами

В Бурятии на полицейских чуть не напала медведица с медвежатами
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Не растерявшись, сотрудница полиции сделала предупредительные выстрелы в воздух

В Бурятии на сотрудников полиции чуть не напала медведица с медвежатами. Как стало известно «Байкал-Daily», это случилось на прошлой неделе, 16 апреля, в Прибайкальском районе.

В пресс-службе МВД по Бурятии информацию подтвердили. В министерстве уточнили, что полицейские выехали в лес по заявлению о незаконной рубке леса в 13 километрах от села Покровка. Заготовку неклеймёных деревьев обнаружил арендатор деляны, прибывший на участок для уборки порубочных остатков.

На место выехала следственно-оперативная группа совместно с лесничим. Полицейские осмотрели место происшествия, сделали необходимые замеры. Автомобиль из-за того, что местность труднопроходимая, сотрудники оставили у подножия косогора. Когда стали спускаться вниз, дознаватель, шедшая с сотрудником лесхоза впереди своих коллег, заметила в 50 метрах от группы медведицу с двумя медвежатами.

Звери стремительно приближались.

Не растерявшись, сотрудник дознания сделала предупредительные выстрелы вверх из табельного оружия. В воздух она выстрелила четыре раза. Медведица сначала остановилась, а затем убежала вместе с медвежатами.

- Благодаря собранности и решительности сотрудника полиции опасность миновала. В настоящее время полицейские ведут мероприятия по установлению личности и розыску подозреваемого в рубке, - сообщили в министерстве внутренних дел.

В МВД по Бурятии напоминают жителям о действующем в большинстве районов республики особом противопожарном режиме и ограничениях пребывания в лесах и въезда в них машин. Нахождение граждан в лесу может обернуться, в том числе, и встречей со зверем.

Как сообщал «Байкал-Daily», в выходные на территории ТЭЦ в посёлке Каменск нашли одинокого медвежонка
полиция медведь
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии на полицейских чуть не напала медведица с медвежатами
В Бурятии на полицейских чуть не напала медведица с медвежатами
Происшествия, 20.04.2020
Не растерявшись, сотрудница полиции сделала предупредительные выстрелы в воздух
В Бурятии возбудили дело об убийстве после гибели школьницы
В Бурятии возбудили дело об убийстве после гибели школьницы
Происшествия, 20.04.2020
Стали известны подробности трагедии с гибелью 16-летней девочки
В Улан-Удэ грузовик снёс ограждение и травмировал прохожую
В Улан-Удэ грузовик снёс ограждение и травмировал прохожую
Происшествия, 20.04.2020
Прохожая пострадала от разбитого дорожного ограждения
В Бурятии школьницу нашли мёртвой
В Бурятии школьницу нашли мёртвой
Происшествия, 20.04.2020
Следователи устанавливают полную картину трагедии  
Жительница Иркутской области зарезала сожителя
Жительница Иркутской области зарезала сожителя
Происшествия, 20.04.2020
Она сама позвонила в полицию и призналась
В Бурятии наложили «пожарных» штрафов на 612 тысяч
В Бурятии наложили «пожарных» штрафов на 612 тысяч
Происшествия, 20.04.2020
359 нарушений правил пожарной безопасности выявили в Бурятии
В Улан-Удэ возле колонии строгого режима поймали арбалетчиков
В Улан-Удэ возле колонии строгого режима поймали арбалетчиков
Происшествия, 20.04.2020
«Робин Гуды» примотали к стрелам свёртки с запрещённым содержимым
В Иркутской области поджог авто попал на камеру
В Иркутской области поджог авто попал на камеру
Происшествия, 20.04.2020
Неизвестный поджёг автомобиль во дворе дома и убежал
В Улан-Удэ «Камри» снесла «Лэнд Крузеру» переднюю часть
В Улан-Удэ «Камри» снесла «Лэнд Крузеру» переднюю часть
Происшествия, 20.04.2020
Водитель «Тойоты Камри» уходил от столкновения с одним авто, а врезался в другое
В Улан-Удэ сгорел балкон квартиры
В Улан-Удэ сгорел балкон квартиры
Происшествия, 20.04.2020
Пожар ликвидировали пожар за восемь минут
В Улан-Удэ из-за пала травы сгорел жилой дом
В Улан-Удэ из-за пала травы сгорел жилой дом
Происшествия, 20.04.2020
Пожар перекинулся по траве и мусору и перешёл на дом
В Иркутской области выявили 82 нарушения противопожарного режима
В Иркутской области выявили 82 нарушения противопожарного режима
Происшествия, 20.04.2020
Рейды теперь будут проводиться ранним утром и поздним вечером
Улан-удэнка украла стоявший на «зарядке» телефон
Улан-удэнка украла стоявший на «зарядке» телефон
Происшествия, 20.04.2020
Таким образом гостья хотела проучить владельца гаджета

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^