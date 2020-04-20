Не растерявшись, сотрудница полиции сделала предупредительные выстрелы в воздух
В Бурятии на сотрудников полиции чуть не напала медведица с медвежатами. Как стало известно «Байкал-Daily», это случилось на прошлой неделе, 16 апреля, в Прибайкальском районе.
В пресс-службе МВД по Бурятии информацию подтвердили. В министерстве уточнили, что полицейские выехали в лес по заявлению о незаконной рубке леса в 13 километрах от села Покровка. Заготовку неклеймёных деревьев обнаружил арендатор деляны, прибывший на участок для уборки порубочных остатков.
На место выехала следственно-оперативная группа совместно с лесничим. Полицейские осмотрели место происшествия, сделали необходимые замеры. Автомобиль из-за того, что местность труднопроходимая, сотрудники оставили у подножия косогора. Когда стали спускаться вниз, дознаватель, шедшая с сотрудником лесхоза впереди своих коллег, заметила в 50 метрах от группы медведицу с двумя медвежатами.
Звери стремительно приближались.
Не растерявшись, сотрудник дознания сделала предупредительные выстрелы вверх из табельного оружия. В воздух она выстрелила четыре раза. Медведица сначала остановилась, а затем убежала вместе с медвежатами.
- Благодаря собранности и решительности сотрудника полиции опасность миновала. В настоящее время полицейские ведут мероприятия по установлению личности и розыску подозреваемого в рубке, - сообщили в министерстве внутренних дел.
В МВД по Бурятии напоминают жителям о действующем в большинстве районов республики особом противопожарном режиме и ограничениях пребывания в лесах и въезда в них машин. Нахождение граждан в лесу может обернуться, в том числе, и встречей со зверем.
Как сообщал «Байкал-Daily», в выходные на территории ТЭЦ в посёлке Каменск нашли одинокого медвежонка.
В Бурятии на полицейских чуть не напала медведица с медвежатами
Происшествия, Фото:
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