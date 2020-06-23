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В Бурятии сняли шокирующее видео расстрела медведей

В Бурятии сняли шокирующее видео расстрела медведей
Происшествия, 
Информация направлена в полицию и прокуратуру. ВИДЕО 18+

В соцсетях быстро распространяется запись, на которой неизвестные стреляют по двум медведям. Сообщается, что видео снято в начале июня на севере Бурятии.

Распространивший видео пользователь заявляет, что рабочие не убирают отходы столовой, что привлекает диких животных. Утверждается, что ранее были застрелены несколько медведей и даже медвежат.

«Это обращение прошу считать официальным заявлением в прокуратуру Бурятии и все правоохранительные органы. Требую наказать виновных лиц, - говорится в посте паблика buryatia_online

На записи видно, как два медведя довольно близко подходят к людям, судя по работающей технике, и затем по животным начинают внезапно стрелять. Слабонервным советуют не смотреть (видео 18+).


Пользователи возмущены действиями неизвестных: «Виноваты люди, а страдают животные», «Наказать обязательно, беспредел», «Ужас, как так можно, беззащитных медвежат», «Бедные медведи», «Тот случай, когда человек страшнее зверя», «Какой кошмар! Неужели никто не знает про эффект бумеранга?!».

Северобайкальская межрайонная природоохранная прокуратура уже провела проверку публикаций об отстреле медведей.

- По предварительным данным сотрудников Бурприроднадзора, на основании разрешения на регулирование численности объектов животного мира охотником, проживающим в Северо-Байкальском районе, в начале июня 2020 года производился отстрел пяти медведей на объекте артели старателей «Сининда-1», - сообщил «Байкал-Daily» Северобайкальский межрайонный природоохранный прокурор Алексей Барсуков.

Он добавил, что, вместе с тем, вся информация была направлена в органы полиции для проверки.

- В целях полного и всестороннего выяснения обстоятельств стрельбы по медведям, зафиксированной на распространённом видеоролике, соответствующая информация была направлена в органы полиции для проведения процессуальной проверки и установления наличия либо отсутствия признаков преступления, предусмотренного ст. 258 УК РФ «Незаконная охота», - отметил Алексей Барсуков.

Самая строгая санкция этой статьи - лишение свободы на срок от трёх до пяти лет.

- Кроме того, учитывая, что участок недр артели старателей «Сининда-1» расположен за пределами Байкальской природной территории и не относится к компетенции природоохранной прокуратуры, вышеуказанная информация направлена в Северобайкальскую межрайонную прокуратуру для контроля и использования в надзорной деятельности, - заключил прокурор.
медведь дикие животные
 
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