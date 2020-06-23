Сгорело 13 строений
Сотрудники уголовного розыска установили причастных к возгораниям деревянных домов в посёлке Октябрьский Чунского района Иркутской области.
На протяжении двух месяцев в полицию поступали сообщения о пожарах домов, оставленных собственниками после наводнения летом 2019 года. Несмотря на то, что в момент происшествия в них никто не проживал, местные жители были обеспокоены тем, что пламя в любой момент могло перекинуться на другие постройки и привести к трагическим последствиям.
Всего за это время сгорело 13 строений, в которых до наводнения проживали десятки людей.
Накануне поджигателей удалось найти. Правоохранители выяснили, что, по меньшей мере, к поджогам пяти бесхозных домов причастен 18-летний местный житель. Доставленный в полицию молодой человек дал признательные показания, сообщив, что делал это из хулиганских побуждений. Кроме этого, установлен 13-летний подросток, несколько дней назад также совершивший аналогичное преступление. По имеющимся сведениям, их действия не связаны друг с другом.
В настоящее время ведётся активная работа по поиску других поджигателей. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Улан-Удэ задержали пиромана, который поджигал дома, чтобы взбодрить жителей СНТ.
В Иркутской области поджигали брошенные после наводнения дома
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Он часто выпивал и курил в доме
Они хотели украсть из автомобиля вещи
Информация направлена в полицию и прокуратуру. ВИДЕО 18+
Идёт поиск преступников
Парень сорвал цепочку с шеи собутыльницы
Пожар произошёл в Курумканском районе
Сгорело 13 строений
Забайкалка поверила в вымышленную историю аферистов
Он раздавал деньги знакомым и друзьям
Он воспользовался своим служебным положением на предприятии и списал новые автозапчасти
Один ребёнок, больной COVID-19, попал в реанимацию
Пожар обнаружили в Баргузинском заповеднике
Преступная группа состояла из девяти человек
Молодые люди жестоко избили мужчину и оставили умирать на остановке
Его тело передали следователям