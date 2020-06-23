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В Иркутской области поджигали брошенные после наводнения дома

В Иркутской области поджигали брошенные после наводнения дома
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Сгорело 13 строений

Сотрудники уголовного розыска установили причастных к возгораниям деревянных домов в посёлке Октябрьский Чунского района Иркутской области.

На протяжении двух месяцев в полицию поступали сообщения о пожарах домов, оставленных собственниками после наводнения летом 2019 года. Несмотря на то, что в момент происшествия в них никто не проживал, местные жители были обеспокоены тем, что пламя в любой момент могло перекинуться на другие постройки и привести к трагическим последствиям.

Всего за это время сгорело 13 строений, в которых до наводнения проживали десятки людей.

Накануне поджигателей удалось найти. Правоохранители выяснили, что, по меньшей мере, к поджогам пяти бесхозных домов причастен 18-летний местный житель. Доставленный в полицию молодой человек дал признательные показания, сообщив, что делал это из хулиганских побуждений. Кроме этого, установлен 13-летний подросток, несколько дней назад также совершивший аналогичное преступление. По имеющимся сведениям, их действия не связаны друг с другом.

В настоящее время ведётся активная работа по поиску других поджигателей. По данному факту проводится доследственная проверка, сообщили в пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Улан-Удэ задержали пиромана, который поджигал дома, чтобы взбодрить жителей СНТ.
Поджог наводнение
 
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