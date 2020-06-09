Глава Бурятии о выпускниках-2020: «Цветок, распустившийся в непогоду, красивее и крепче»

Алексей Цыденов не исключил перенос выпускных вечеров на август
В Бурятии рассмотрят возможность проведения выпускных вечеров в школах в августе. Обещание дал глава Бурятии Алексей Цыденов. Пресс-служба правительства республики сообщает, что глава провёл онлайн-встречу с выпускниками образовательных учреждений, руководителями вузов и крупных промышленных предприятий.
Выпускники 2020 года из-за пандемии коронавируса не могут провести традиционное прощание со школой. Ранее они записали видеообращение в социальных сетях с просьбой не лишать их выпускных вечеров.
- Как гласит народная мудрость, «цветок, распустившийся в непогоду, красивее и крепче». Так что я уверен, что все наши выпускники, которые прошли формат дистанционного обучения и будут сдавать ЕГЭ в непростых условиях, получат такой заряд и опыт, что вся последующая учёба в вузе будет казаться проще и легче. Во-первых, хочу вас поздравить, ребята, с завершением первого важного этапа жизни. Вы особенный выпуск, в истории вас запомнят. Вас всех, безусловно, волнует вопрос выпускных. Но вы представьте: если сейчас вы все пойдёте на выпускной, то, когда настанет время ЕГЭ, будете болеть. С инфекцией вас не допустят, вы просидите дома и пропустите важный момент. Отметить выпускной или, если что-то случится, пропустить ЕГЭ – важность этих событий не сопоставима. Ситуация, к сожалению, заставляет нас быть осторожными, чтобы не нарушить ваши планы на будущее, - обратился к молодым людям глава Бурятии.
Выпускники всё же повторили свою просьбу.
- Все ребята хотят стать достойными специалистами, принести пользу нашей малой родине, многие верят, что здесь они будут полезными и смогут реализовать себя. Это благодаря нашим учителям. Мы хотим просто сказать «спасибо» своим учителям лично, а также школе, где мы провели 11 лучших лет. Поэтому, если есть такая возможность после улучшения ситуации, а мы надеемся, что она улучшится, хотя бы где-нибудь в конце августа перед тем, как мы разъедемся, можно ли нам собраться, встретиться и поблагодарить учителей, - обратилась к главе Бурятии выпускница средней школы № 42 г. Улан-Удэ Дарья Куклина.
- Про конец августа услышал. Давайте подумаем. К тому времени вы всё уже сдадите, рисков у вас будет меньше. Мы рассмотрим возможность проведения выпускных в августе, - сказал Алексей Цыденов.
В этом году со школами простятся 5916 человек. За особые успехи в учебе медалями наградят 520 выпускников. При этом они получат медали без подтверждения. Традиционно отличники подтверждают право на медаль баллами ЕГЭ по русскому языку и математике, которые должны быть не ниже 70 баллов в сумме.
В 2020 году вузы республики предлагают абитуриентам более 230 направлений и специальностей высшего образования. Всего выделено 2049 бюджетных мест по программам бакалавриата, 260 – специалитета и 490 - магистратуры.
- Сегодня система образования нашей республики – вузы и сузы – готовы принять на 2800 бюджетных мест. Мы проводим работу, чтобы к июлю нам добавили ещё бюджетные места, чтобы у вас было больше возможностей поступить на бюджет, чтобы меньше была нагрузка на ваших родителей, - поделился Алексей Цыденов.
Руководители крупнейших предприятий Бурятии: Улан-Удэнского авиазавода, ЛВРЗ», приборостроительного производственного объединения», «ГОК Озерный», ОАО «Бурятхлебпром» рассказали про карьерные перспективы и наиболее востребованные профессии.
Сегодня отмечается стабильный рост потребности специалистов в здравоохранении, в государственном управлении и обеспечении военной безопасности, в образовании и на обрабатывающих производствах (инженеры, инженеры-конструкторы, инженеры-технологи).
Глава Бурятии о выпускниках-2020: «Цветок, распустившийся в непогоду, красивее и крепче»
Власть, Фото:
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