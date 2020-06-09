Медучреждения будут госпитализировать плановых пациентов только при обязательном тестировании на коронавирус
Как сообщал «Байкал-Daily», за минувшие в сутки в Бурятии выявили сразу 79 больных коронавирусом. На 9 июня число заражённых достигло 1956 человек, только в Улан-Удэ – 1077 больных. Больницы в Тункинском, Селенгинском и Баргузинском районах закрыты на карантин.
Сегодня министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова сообщила, что в республике началась плановая госпитализация. Перед госпитализацией медучреждения должны будут проводить обязательное тестирование пациентов на коронавирус.
Плановую госпитализацию в республике приостановили 29 марта. Медицинские организации не принимали плановых пациентов, кроме отдельных случаев оказания медицинской помощи, требующих согласования.
Также министр рассказала, что рост заболеваемости ОРВИ в Бурятии не наблюдается, а среди всех больных ОРВИ за этот период (более 11 тысяч) только 2% оказались больны COVID-19.
Что касается больных пневмониями - около 30% заболевших – пожилые люди, имеющие сопутствующие заболевания. Также среди больных есть пациенты, злоупотребляющие спиртными напитками.
- Пневмония бывает не только ковидная, есть несколько типов. Все вместе нельзя воспринимать и считать за одно, - уточнила министр.
Кроме того, Евгения Лудупова сообщила, что в настоящий момент в республике есть 971 койка – в госпитале ветеранов войн открыты 60 коек, также появились койки в Центре Восточной медицины. 50% коек от всего коечного фонда сейчас свободны.
В Бурятии возобновили плановую госпитализацию
Общество, Фото:
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