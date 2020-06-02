Все военные будут обеспечены масками и перчатками
Как сообщал «Байкал-Daily», парады в честь Дня Победы в этом году перенесли на 24 июня. Это будет среда, которая объявлена нерабочим днём, но с сохранением зарплаты.
В Улан-Удэ обещают провести ряд мер в преддверие парада, направленных на исключение заноса и распространения коронавируса.
- Подразделения РХБ защиты будут проводить дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств, помещений для проживания, все участники тренировок будут находиться под пристальным наблюдением военных медиков. За каждой парадной коробкой будет закреплён врачебно-фельдшерский наряд. Личный состав будет обеспечиваться средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками, - сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Каждый военнослужащий, задействованный в параде, пройдёт тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Только при отсутствии заражения будет включён в состав участников парада.
Как сообщал «Байкал-Daily», 9 мая в Бурятии в этом году отметили в онлайн-режиме. Новинкой этого года стал полёт истребителей, а также утренний парад оркестров в центре города. Фоторепортаж Сергея Тарасенко с празднования можно посмотреть по ссылке.
В Улан-Удэ участников парада Победы проверят на коронавирус
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