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Кафе и рестораны в Бурятии откроют раньше 1 июля

Кафе и рестораны в Бурятии откроют раньше 1 июля
Бизнес,  Фото:Сергей Тарасенко
Об этом глава Бурятии сообщил предпринимателям из сферы общепита

2 июня глава Бурятии Алексей Цыденов провел онлайн-встречу с предпринимателями, работающими в сфере общественного питания. Владельцам ресторанов, кафе, пиццерий, столовых ответили на вопросы по мерам поддержки, оплате коммунальных платежей и другим темам, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

Главной темой обсуждения стал срок возобновления работы. Сейчас работа всего общепита (кроме доставки и обслуживания на вынос) приостановлена до 30 июня.

- Я уверен, что это будет раньше, чем 1 июля, - ответил Алексей Цыденов. - Вопрос в коэффициенте заражаемости. У нас на сегодня показатели неплохие. Буквально вчера пришли новые рекомендации Роспотребнадзора по общепиту. Исходя из этих рекомендаций и наших показателей, будем принимать решения.

Сегодня в республике действует 1054 предприятия, оказывающие услуги общественного питания, которые с 29 марта имеют право работать только в формате доставки заказов и обслуживания на вынос. По данным органов местного самоуправления, в режиме доставки из них работает 244 предприятия (23% от общего количества действующих предприятий).

Оборот общественного питания в январе-апреле 2020 года в Бурятии составил 3,5 млрд рублей или на 2,1% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Значительное снижение оборота общественного питания произошло в апреле - на 21,2%.

По данным управления ФНС по Бурятии, на меры господдержки имеют право 720 индивидуальных предпринимателей и 334 юридических лица, занятых в сфере общественного питания, то есть все организации в сфере.

Как сообщал «Байкал-Daily», также в Бурятии готовят к поэтапному открытию торговые центры. Пока Общественные зоны и развлекательные зоны в ТРЦ остаются закрытыми, зато открываются все торговые павильоны.

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