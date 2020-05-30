В Улан-Удэ молодой человек ограбил знакомую

Перед этим они поссорились



Ночью 28 мая в полицию в Улан-Удэ поступило сообщение от 24-летней девушки о грабеже. Она сообщила, что с приятелями распивала в доме спиртное. В ходе застолья у неё возник конфликт с одним из его участников, и молодые люди вышли во двор.



Перепалка продолжилась, и хозяйка пригрозила гостю вызвать полицию. Когда она достала телефон, 24-летний знакомый вырвал его из рук и скрылся. Ущерб составил 7,5 тысяч рублей.



Подозреваемый, ранее судимый молодой человек был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы, гаджет у него изъят.



Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Следствие продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

