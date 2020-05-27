В Улан-Удэ поймали подозреваемого в краже, на которого полиция размещала ориентировку
Полицейские в торговом центре задержали подозреваемого в краже денег у 49-летней улан-удэнки.
Как сообщал «Байкал-Daily», преступление произошло днём 24 мая. Из сумки женщины пропали 5 тысяч рублей после оплаты товара в магазине на площади Банзарова. Пропажу наличных потерпевшая обнаружила на крыльце торговой точки.
Подозреваемым оказался 62-летний мужчина, к которому женщина обратилась за помощью в вызове такси. Достав из сумки телефон, она не закрыла её. Этим и воспользовался «неравнодушный» собеседник. Деньги он потратил по своему усмотрению.
Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Кроме того, судим за тяжкое преступление.
За кражу возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнец помог вызвать такси женщине и обокрал её
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Очевидцы сперва приняли водителя за пьяного
Для своего жениха из «американской армии» сельчанка брала кредиты
Часть чурок он оставил себе, остальное продал
Парень бросил мотоцикл в овраге
Мужчина выпал из лодки
Из-за перехлёста проводов произошёл крупный пожар вблизи райцентра
Семья отправилась рыбачить и погибла
Подземный толчок зафиксирован во вторник ночью
Наезд произошёл на Бабушкина
Он передал украденные документы и банковские карты через соседей
За сутки выявили ещё 51 больного коронавирусом
Накануне в Бурятии произошло сразу два «пьяных» ДТП с пострадавшими
«Хонда Аккорд» опрокинулась в кювет
Лес горит в Еравнинском и Баунтовском районах
В республике скончался ещё один больной трудоспособного возраста