 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 Мая

26 Мая

Популярное

Улан-удэнец помог вызвать такси женщине и обокрал её

Улан-удэнец помог вызвать такси женщине и обокрал её
Происшествия, 
В Улан-Удэ поймали подозреваемого в краже, на которого полиция размещала ориентировку

Полицейские в торговом центре задержали подозреваемого в краже денег у 49-летней улан-удэнки.

Как сообщал «Байкал-Daily», преступление произошло днём 24 мая. Из сумки женщины пропали 5 тысяч рублей после оплаты товара в магазине на площади Банзарова. Пропажу наличных потерпевшая обнаружила на крыльце торговой точки. 

Подозреваемым оказался 62-летний мужчина, к которому женщина обратилась за помощью в вызове такси. Достав из сумки телефон, она не закрыла её. Этим и воспользовался «неравнодушный» собеседник. Деньги он потратил по своему усмотрению.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Кроме того, судим за тяжкое преступление.

За кражу возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ у водителя за рулём случился инсульт
В Улан-Удэ у водителя за рулём случился инсульт
Происшествия, 27.05.2020
Очевидцы сперва приняли водителя за пьяного
Жительницу Бурятии ловко обманул «солдат из США»
Жительницу Бурятии ловко обманул «солдат из США»
Происшествия, 27.05.2020
Для своего жениха из «американской армии» сельчанка брала кредиты
Житель Забайкалья вырубил лиственниц на 1,6 млн рублей
Житель Забайкалья вырубил лиственниц на 1,6 млн рублей
Происшествия, 27.05.2020
Часть чурок он оставил себе, остальное продал  
В Бурятии огонь едва не перешёл на посёлок
В Бурятии огонь едва не перешёл на посёлок
Происшествия, 27.05.2020
Из-за перехлёста проводов произошёл крупный пожар вблизи райцентра
В Бурятии вновь произошло землетрясение
В Бурятии вновь произошло землетрясение
Происшествия, 27.05.2020
Подземный толчок зафиксирован во вторник ночью
В Улан-Удэ микрогрузовик сбил пешехода
В Улан-Удэ микрогрузовик сбил пешехода
Происшествия, 27.05.2020
Наезд произошёл на Бабушкина
В Чите грабитель в записке попросил прощения у потерпевшей
В Чите грабитель в записке попросил прощения у потерпевшей
Происшествия, 27.05.2020
Он передал украденные документы и банковские карты через соседей
В Бурятии число заражений COVID-19 движется к 1400
В Бурятии число заражений COVID-19 движется к 1400
Происшествия, 27.05.2020
За сутки выявили ещё 51 больного коронавирусом
В Бурятии пьяная девушка-водитель снесла забор
В Бурятии пьяная девушка-водитель снесла забор
Происшествия, 27.05.2020
Накануне в Бурятии произошло сразу два «пьяных» ДТП с пострадавшими
В Бурятии в ДТП пострадали мать с двумя детьми
В Бурятии в ДТП пострадали мать с двумя детьми
Происшествия, 27.05.2020
«Хонда Аккорд» опрокинулась в кювет
В Бурятии действуют два лесных пожара
В Бурятии действуют два лесных пожара
Происшествия, 27.05.2020
Лес горит в Еравнинском и Баунтовском районах
В Бурятии умер девятый пациент с коронавирусом
В Бурятии умер девятый пациент с коронавирусом
Происшествия, 27.05.2020
В республике скончался ещё один больной трудоспособного возраста

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^