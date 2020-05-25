Из сумки женщины вытащили пять тысяч рублей
В Улан-Удэ разыскивают подозреваемого, который украл деньги у 49-летней горожанки на площади Банзарова. Деньги - пять тысяч рублей - пропали из сумки жительницы столицы Бурятии после оплаты товара в магазине. Их отсутствие она обнаружила на крыльце торговой точки.
Ориентировку на подозреваемого опубликовало МВД по Бурятии.
В совершении преступления подозревается: мужчина азиатской внешности, на вид 40 лет, среднего телосложения, рост 170-178 см.
Был одет: куртка, брюки и ботинки тёмные, кепка чёрного цвета.
При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении жителей просят сообщить по телефонам: 8(950)380-35-22, 8(3012)21-02-02 или 102 (112).
В Улан-Удэ ищут подозреваемого в краже на площади Банзарова
Происшествия, Фото:
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