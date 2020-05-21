Трёх жителей Иркутской области будут судить за продажу поддельного алкоголя

Из незаконного оборота изъято свыше 19 тысяч литров спиртосодержащей продукции на общую сумму более 5 млн рублей
В Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении группы лиц, обвиняемых в реализации фальсифицированной алкогольной продукции в особо крупном размере. Их задержали зимой 2018 года.
Установлено, что два брата в возрасте 50 и 44 лет вместе со своим 43-летним знакомым организовали поставку в регион алкоголя с поддельными федеральными специальными и акцизными марками.
При этом они использовали различные методы конспирации: хранили контрафактный алкоголь на территории частного домовладения, продавали его исключительно «проверенным клиентам». В Иркутске, Шелехове, Слюдянке и Усолье-Сибирском обнаружены многочисленные складские помещения с крупными партиями готового к продаже фальсификата, а также производственные цеха.
Кроме того, выявлены павильоны, магазины и кафе, в которых происходила реализация фальсификата. Всего из незаконного оборота изъято свыше 19 тысяч литров спиртосодержащей продукции на общую сумму более 5 миллионов рублей, а также рулоны с этикетками, контрэтикетками, крышки для укупоривания бутылок, стеклотара.
Допрошено свыше 200 свидетелей, проведено 60 обысков, а также химические, технико-криминалистическая, почерковедческие, оценочные экспертизы.
Возбуждены уголовные дела по статьям «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки», «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Материалы уголовных дел объединены в одно производство. С утверждённым прокурором обвинительным заключением дела направлены в суд, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
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