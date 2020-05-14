Бешеную лису обнаружили в Иволгинском районе
7 мая в местности Нянька на расстоянии одного километра от села Шалуты Иволгинского района была обнаружена бешеная лиса.
Она была отстреляна в рамках госзадания. 8 мая диагноз «бешенство» подтвердили лабораторные исследования в патматериале убитого животного.
Как сообщили в управлении ветеринарии, на имя главы Бурятии направлено представление о введении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству в этом эпизоотическом очаге.
Как сообщал «Байкал-Daily», весной карантин по бешенству был введён в улусе Бургастай в поселении Новоселенгинское Селенгинского района. Бешенством заразилась домашняя корова.
В феврале бешеную лису обнаружили на въезде в Улан-Удэ, со стороны Советского района.
В Бурятии в местности Нянька нашли бешеную лису
Происшествия, Фото:
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