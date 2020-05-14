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В Бурятии в местности Нянька нашли бешеную лису

В Бурятии в местности Нянька нашли бешеную лису
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Бешеную лису обнаружили в Иволгинском районе

7 мая в местности Нянька на расстоянии одного километра от села Шалуты Иволгинского района была обнаружена бешеная лиса.

Она была отстреляна в рамках госзадания. 8 мая диагноз «бешенство» подтвердили лабораторные исследования в патматериале убитого животного.

Как сообщили в управлении ветеринарии, на имя главы Бурятии направлено представление о введении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству в этом эпизоотическом очаге.

Как сообщал «Байкал-Daily», весной карантин по бешенству был введён в улусе Бургастай в поселении Новоселенгинское Селенгинского района. Бешенством заразилась домашняя корова.

В феврале бешеную лису обнаружили на въезде в Улан-Удэ, со стороны Советского района. 
бешенство
 
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