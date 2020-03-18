В улусе Бургастай у коровы обнаружили бешенство
16 марта глава Бурятии Алексей Цыденов подписал распоряжение об установлении ограничительных мероприятий – карантина по бешенству – в улусе Бургастай в поселении Новоселенгинское Селенгинского района.
Противоэпизоотическая комиссия определила неблагополучным пунктом указанный улус и город Гусиноозёрск. Угрожаемой зоной стал весь Селенгинский район.
Как сообщал «Байкал-Daily», бешенство было зафиксировано у коровы. Случай был зарегистрирован 21 февраля в Селенгинском районе, в улусе Бургустай.
- В период карантина запрещены проведение выставок животных, выводок собак, торговля животными. В неблагополучном пункте проводится вынужденная вакцинация домашних животных, независимо от срока предыдущей вакцинации. Это очень важно – владельцы должны знать, что даже если животное было уже вакцинировано, врачи заново будут это делать – это наши ветеринарные правила. В угрожаемой зоне – Селенгинском районе – проводится плановая профилактическая вакцинация, - рассказал «Байкал-Daily» начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий и мониторинга управления ветеринарии Бурятии Дмитрий Калугин.
Всего в Бурятии на данный момент 11 неблагополучных пунктов: в Заиграевском районе 6 очагов, в Селенгинском – 1 очаг, в Иволгинском – 1 очаг, в Тарбагатайском районе - 2 очага и в Мухоршибирском - 1 очаг. Везде проводится вакцинация, подворовой обход и информационно-просветительская работа среди населения по профилактике бешенства и о правилах выгула и содержания животных.
Как сообщал «Байкал-Daily», 13 марта карантин по бешенству животных ввели в посёлке Саган-Нур Мухоршибирского района. Накануне в рамках мониторинга был обнаружен труп лисы, заражённый вирусом бешенства.
Ещё в одном районе Бурятии ввели карантин по бешенству
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