 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 Марта

17 Марта

Популярное

Ещё в одном районе Бурятии ввели карантин по бешенству

Ещё в одном районе Бурятии ввели карантин по бешенству
Общество,  Фото:pixabay.com
В улусе Бургастай у коровы обнаружили бешенство

16 марта глава Бурятии Алексей Цыденов подписал распоряжение об установлении ограничительных мероприятий – карантина по бешенству – в улусе Бургастай в поселении Новоселенгинское Селенгинского района.

Противоэпизоотическая комиссия определила неблагополучным пунктом указанный улус и город Гусиноозёрск. Угрожаемой зоной стал весь Селенгинский район.

Как сообщал «Байкал-Daily», бешенство было зафиксировано у коровы. Случай был зарегистрирован 21 февраля в Селенгинском районе, в улусе Бургустай.

- В период карантина запрещены проведение выставок животных, выводок собак, торговля животными. В неблагополучном пункте проводится вынужденная вакцинация домашних животных, независимо от срока предыдущей вакцинации. Это очень важно – владельцы должны знать, что даже если животное было уже вакцинировано, врачи заново будут это делать – это наши ветеринарные правила. В угрожаемой зоне – Селенгинском районе – проводится плановая профилактическая вакцинация, - рассказал «Байкал-Daily» начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий и мониторинга управления ветеринарии Бурятии Дмитрий Калугин.

Всего в Бурятии на данный момент 11 неблагополучных пунктов: в Заиграевском районе 6 очагов, в Селенгинском – 1 очаг, в Иволгинском – 1 очаг, в Тарбагатайском районе - 2 очага и в Мухоршибирском - 1 очаг. Везде проводится вакцинация, подворовой обход и информационно-просветительская работа среди населения по профилактике бешенства и о правилах выгула и содержания животных.

Как сообщал «Байкал-Daily», 13 марта карантин по бешенству животных ввели в посёлке Саган-Нур Мухоршибирского района. Накануне в рамках мониторинга был обнаружен труп лисы, заражённый вирусом бешенства. 
бешенство карантин
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии из-за коронавируса запретили все массовые мероприятия
В Бурятии из-за коронавируса запретили все массовые мероприятия
Общество, 18.03.2020
В республике усилили меры по профилактике и недопущению распространения инфекции
Спортсмен-ветеран из Бурятии стал двукратным чемпионом России
Спортсмен-ветеран из Бурятии стал двукратным чемпионом России
Общество, 18.03.2020
Другой спортсмен из Бурятии завоевал бронзу на чемпионате по лёгкой атлетике
В Бурятии изъято более 72 кг наркотиков
В Бурятии изъято более 72 кг наркотиков
Общество, 18.03.2020
Таковы результаты второго этапа прошлогодней акции «Сообщи где торгуют смертью»
В Бурятии увеличилось число мошенничеств и скотокрадства
В Бурятии увеличилось число мошенничеств и скотокрадства
Общество, 18.03.2020
При этом сократилось число убийств, грабежей, краж
В Улан-Удэ для замены уличных ламп применяется спецтехника
В Улан-Удэ для замены уличных ламп применяется спецтехника
Общество, 18.03.2020
Специалисты регулярно проверяют уличное освещение
В школах Улан-Удэ родители пишут ЕГЭ по истории
В школах Улан-Удэ родители пишут ЕГЭ по истории
Общество, 18.03.2020
Родители пройдут все процедуры экзамена
В югу Бурятии до +10
В югу Бурятии до +10
Общество, 18.03.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 18 марта по республике днём в большинстве районов без осадков
Улан-Удэ встретит весну с Наврузом
Улан-Удэ встретит весну с Наврузом
Общество, 17.03.2020
Весенний праздник пройдёт на площадках Дома дружбы
Иркутский писатель награждён дипломом национальной литературной премии
Иркутский писатель награждён дипломом национальной литературной премии
Общество, 17.03.2020
Церемония вручения состоится летом этого года в Москве
В Улан-Удэ откроется выставка-конкурс эвенкийского искусства
В Улан-Удэ откроется выставка-конкурс эвенкийского искусства
Общество, 17.03.2020
Победители поедут на международную выставку-ярмарку в Москву
В Агинском округе прошли соревнования по национальным видам спорта
В Агинском округе прошли соревнования по национальным видам спорта
Общество, 17.03.2020
Состязались стрелки из лука и игроки в шатар
Байкал стал «арктическим» полигоном для инструкторов спецназа
Байкал стал «арктическим» полигоном для инструкторов спецназа
Общество, 17.03.2020
Марш-бросок на снегоходах проходит по всему периметру озера

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^