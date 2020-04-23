 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 Апреля

22 Апреля

Популярное

Жители Бурятии подхватили коронавирус на стройке военного медцентра на Камчатке

Жители Бурятии подхватили коронавирус на стройке военного медцентра на Камчатке
Происшествия, 
Диагноз подтвердился у 28 рабочих, среди них жители Бурятии

На Камчатке при строительстве военного инфекционного медцентра 28 строителей заразились коронавирусной инфекцией. Среди заболевших есть жители Бурятии, сообщает ТАСС со ссылкой на краевой минздрав.

- Новым очагом распространения инфекции стала стройплощадка инфекционного отделения военного госпиталя, где трудились строители, прибывшие из разных регионов нашей страны и ближнего зарубежья. В среду диагноз подтвердился у 28 рабочих, - сообщает минздрав.

По данным ТАСС, заразившиеся рабочие прибыли в Петропавловск-Камчатский из нескольких регионов России - в том числе, из Тюменской области и Бурятии. Среди них есть также граждане Белоруссии.

Отмечается, что краевые власти принимают все меры по расширению коечного фонда для вновь выявленных зараженных коронавирусом. В этих условиях развернуты дополнительные койки на базе одной из городских больниц.

Напомним, на фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции в России военные в сжатые сроки строят 16 многофункциональных медицинских центров. Один из таких центров должен появиться в Петропавловске-Камчатском.

В столице Бурятии также возводится военный медцентр, «Байкал-Daily» уже сообщал, что на строительстве госпиталя в Сосновом Бору коронавирусом заразились 11 строителей. В настоящий момент устанавливается круг контактных лиц, которые работали в субподрядных организациях. На строительстве работало 16 таких организаций, привлекалось около 150 жителей Бурятии.

коронавирус военный медцентр
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Полицейским хотят разрешить вскрывать автомобили и оцеплять жильё
Полицейским хотят разрешить вскрывать автомобили и оцеплять жильё
Происшествия, 22.04.2020
Новые поправки предусматривают, что полицию нельзя наказывать за действия, совершённые при исполнении обязанностей
На Улан-Удэнском авиазаводе три случая коронавируса
На Улан-Удэнском авиазаводе три случая коронавируса
Происшествия, 22.04.2020
Все три случая заражения не связаны между собой
В Бурятии поймали дорожного разбойника
В Бурятии поймали дорожного разбойника
Происшествия, 22.04.2020
Преступники остановили автомобиль на трассе в Иркутской области и ограбили водителя
Освобождённого из колонии в Усть-Куте сразу депортировали
Освобождённого из колонии в Усть-Куте сразу депортировали
Происшествия, 22.04.2020
Во время отбывания наказания он высказывал экстремистские взгляды  
В Чите устроили погоню за ворами из супермаркета
В Чите устроили погоню за ворами из супермаркета
Происшествия, 22.04.2020
Трое молодые людей украли продукты и пытались скрыться
В Бурятии опровергли слухи о режиме ЧС в лесах
В Бурятии опровергли слухи о режиме ЧС в лесах
Происшествия, 22.04.2020
В республике продолжает действовать особый противопожарный режим
Житель Бурятии украл сварочный аппарат у начальника
Житель Бурятии украл сварочный аппарат у начальника
Происшествия, 22.04.2020
Сварочное оборудование мужчина продал односельчанину
Мошенники оформили на жительницу Тулуна кредит в 340 тысяч
Мошенники оформили на жительницу Тулуна кредит в 340 тысяч
Происшествия, 22.04.2020
Аферист представился сотрудником безопасности банка
В Бурятии 22-летняя мать четырёх детей совершила грабёж
В Бурятии 22-летняя мать четырёх детей совершила грабёж
Происшествия, 22.04.2020
Девушка проигнорировала просьбу вернуть имущество
В Бурятии полицейские наткнулись на тайник с наркотиками
В Бурятии полицейские наткнулись на тайник с наркотиками
Происшествия, 22.04.2020
Тайник обнаружили возле железной дороги
В Забайкалье инспектор ДПС получил взяток на 260 тысяч
В Забайкалье инспектор ДПС получил взяток на 260 тысяч
Происшествия, 22.04.2020
Полицейский за деньги обеспечивал беспрепятственный проезд большегрузов через посты ДПС
Пропавший улан-удэнец сам позвонил в полицию
Пропавший улан-удэнец сам позвонил в полицию
Происшествия, 22.04.2020
Объявленный в розыск мужчина увидел ориентировку на себя

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^