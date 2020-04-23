Диагноз подтвердился у 28 рабочих, среди них жители Бурятии
На Камчатке при строительстве военного инфекционного медцентра 28 строителей заразились коронавирусной инфекцией. Среди заболевших есть жители Бурятии, сообщает ТАСС со ссылкой на краевой минздрав.
- Новым очагом распространения инфекции стала стройплощадка инфекционного отделения военного госпиталя, где трудились строители, прибывшие из разных регионов нашей страны и ближнего зарубежья. В среду диагноз подтвердился у 28 рабочих, - сообщает минздрав.
По данным ТАСС, заразившиеся рабочие прибыли в Петропавловск-Камчатский из нескольких регионов России - в том числе, из Тюменской области и Бурятии. Среди них есть также граждане Белоруссии.
Отмечается, что краевые власти принимают все меры по расширению коечного фонда для вновь выявленных зараженных коронавирусом. В этих условиях развернуты дополнительные койки на базе одной из городских больниц.
Напомним, на фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции в России военные в сжатые сроки строят 16 многофункциональных медицинских центров. Один из таких центров должен появиться в Петропавловске-Камчатском.
В столице Бурятии также возводится военный медцентр, «Байкал-Daily» уже сообщал, что на строительстве госпиталя в Сосновом Бору коронавирусом заразились 11 строителей. В настоящий момент устанавливается круг контактных лиц, которые работали в субподрядных организациях. На строительстве работало 16 таких организаций, привлекалось около 150 жителей Бурятии.
Жители Бурятии подхватили коронавирус на стройке военного медцентра на Камчатке
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